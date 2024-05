Überschwemmungen in Kastl - Fahrzeuge mitgerissen

Großalarm im Landkreis Amberg-Sulzbach wegen des Unwetters ab Dienstagnachmittag (21.05.). Besonders betroffen von dem Starkregen war die Marktgemeinde Kastl. Hier setzte der Starkregen den Marktplatz unter Wasser. Noch Stunden später quoll hier Wasser aus der Kanalisation. Drei Autos und ein Kleintransporter wurden bei dem Unwetter weggeschwemmt.

Transporter in die Lauterach geschwemmt

Der Transporter klemmt in der Lauterach unter einer Brücke, über die eine Straße zum Marktplatz führt. Das Fahrzeug wurde mit Seilen gesichert und soll laut Polizeisprecher dann geborgen werden, wenn die Situation nicht mehr so gefährlich ist. Verletzte gab es nicht, so Dominik Lehmeier, Pressesprecher der Polizei Amberg zum BR.

Führungsgruppe Katastrophenschutz übernimmt Einsatzleitung

Auskunft zu Schäden an Gebäuden konnte Lehmeier noch nicht geben, da der Einsatz noch andauere. Es sei der so genannte "Kleine Katastrophenfall" nach Artikel 15 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes ausgerufen worden, um die Organisation der Rettungskräfte vor Ort unter einer gemeinsamen Einsatzleitung zu erleichtern.

Zahlreiche Einsatzkräfte

Zeitweise waren über 220 Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei, BRK, THW, Wasserwacht und DLRG im Einsatz. Sie pumpten Häuser aus und führten Erkundungsfahrten entlang der Lauterach durch, um mögliche Schäden festzustellen. Auch eine Drohne war im Einsatz, um ein Lagebild zu erhalten. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt Amberg-Sulzbach übernahm die Einsatzleitung.

Überschwemmung mit "schneller Wucht"

Landrat Richard Reisinger (CSU) sagte dem BR vor Ort, "von der schnellen Wucht her" habe er eine solche Überschwemmung im Landkreis Amberg-Sulzbach noch nicht erlebt. Man hoffe, mit einem "blauen Auge" davon zu kommen. Überschwemmungen in kleinem Umfang habe es schon gegeben. Man werde seine Lehren daraus ziehen müssen. Man werde dafür sorgen müssen, dass Flüsse „Platz haben und ungehindert schnell abfließen können“.