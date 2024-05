Technische Störung bei mehreren Internet-Anbietern

Am Dienstagmorgen lief für einige Internet-Nutzer in Deutschland gar nichts mehr. Die Störungen waren aber nicht flächendeckend. Laut Netzwelt-Störungsmelder hakte es vor allem in Großstädten - so beispielsweise auch in München.

Auch Online-Banking betroffen

Bei mehreren Internet-Anbietern traten zeitweise technische Störungen auf. Nach Berichten von Nutzerinnen und Nutzern auf der Plattform Allestörungen.de waren davon die Dienste der Telekom, von O2 sowie 1&1 betroffen gewesen. In manchen Fällen sei auch das Online-Banking der Postbank nicht erreichbar gewesen. Nach gut einer Stunde flachten die Kurven bei den Störungsmeldungen wieder ab.

Von Seiten der Bundesnetzagentur hieß es auf BR24-Anfrage: "Betriebsstörungen in Telekommunikationsnetzen liegen im Verantwortungsbereich der jeweiligen Netzbetreiber."

Telekom: Störungen bei Magenta TV und Internet-Telefonie

Die Telekom teilte auf der Plattform X am Vormittag mit, das Internet-Fernsehangebot Magenta TV sowie die Internet-Telefonie seien teilweise gestört. An der Störungsbeseitigung werde mit Hochdruck gearbeitet.