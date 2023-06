Unbekannte legen Feuer: Passant verhindert größeren Waldbrand

Die Natur ist trocken - seit Tagen hat es in Nordbayern keinen nennenswerten Regen gegeben: Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt daher schon tagelang vor der Gefahr von Waldbränden. Vielerorts ist in Franken die zweithöchste Warnstufe 4, teilweise sogar die höchste Warnstufe 5, die "sehr hohe Gefahr" bedeutet, erreicht (Stand: Montag 05.06.23).

An den vergangenen Wochenenden hatten die Regierungen Luftbeobachtungsflüge angeordnet. Nun hat ein Mann im Landkreis Hof offenbar Schlimmeres verhindert.

Brandstiftung in Wald in Selbitz

In Selbitz im Landkreis Hof haben am Wochenende ein aufmerksamer Passant und die Feuerwehr einen größeren Waldbrand verhindern können. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Sonntagnachmittag Rauch aus dem Waldgrundstück im Bereich eines Spielplatzes in der Schillerstraße aufsteigen sehen. Die alarmierte Feuerwehr konnte zwei insgesamt 25 Quadratmeter große Brandstellen löschen, heißt es weiter. Sie sollen laut Polizei vorsätzlich angezündet worden sein.

Auch verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf mehrere Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe. Die Polizei in Naila geht von Brandstiftung aus und bitte um Zeugenhinweise.

Rücksichtsvolles Verhalten im Wald: Feuer sofort melden

Die Behörden appellieren an alle Besucherinnen und Besucher von Wäldern, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe könne Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem sollte wegen des Brandrisikos durch heiße Fahrzeugkatalysatoren nicht auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober gilt ein Rauchverbot im Wald. Wer einen Waldbrand entdeckt, wird gebeten, sofort die Feuerwehr unter Notruf 112 informieren.