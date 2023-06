"Esst Fleisch": Naturschützer warnt vor veganer Ernährung

Sind Kühe Klimakiller?

Weil Kühe Methan rülpsen werden sie oft als Klimakiller bezeichnet. In einem Interview mit BR24 widerspricht Hubert Weiger dieser Annahme vehement: "Wenn Wiederkäuer, also nicht nur Rinder, sondern auch Schafe und Ziegen, auf der Weide stehen und Gras fressen, sind sie keine Klimakiller, im Gegenteil, sie schützen das Klima." Kritisch sieht der Naturschützer allerdings, wenn Kühe in großen Ställen stehen und statt mit Gras mit Mais, Getreide und Soja gefüttert werden.

Wiesen sind Kohlenstoff-Speicher

Wiederkäuer können im Gegensatz zu anderen Tieren und zum Menschen Gras fressen und sozusagen in Lebensmittel umwandeln: in Milch und Fleisch. Für Menschen ist Gras unverdaulich. Nur mit Rindern werde Grasland für Menschen nutzbar gemacht und erhalten - und in Grasland werde genauso viel Kohlenstoff gespeichert wie in Wäldern, sagt Weiger: "Grünland ist durch die Wurzelmasse im Boden ein lebender Humuskörper und Kohlenstoff-Speicher, und gleichzeitig sind Wiesen und Weiden die artenreichsten Lebensräume, die wir haben." Auf der Erde ist nur rund ein Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche für Ackerbau geeignet, der Rest sind Wiesen und Weiden.

Weiger: "Wir brauchen Nutztiere"

Deshalb lehnt Hubert Weiger vegane Ernährung ab. Vor kurzem hatte die Jugendorganisation des Bund Naturschutz gefordert, auf BUND-Veranstaltungen nur noch vegane Gerichte zu servieren. Die Antwort Weigers darauf ist:

"Veganismus als Leitbild ist ein zentraler Angriff auf bäuerliche Strukturen." Hubert Weiger

Denn es gehe nicht nur um Arten- und Klimaschutz, sondern auch um den Erhalt bäuerlicher Landwirtschaft. Durch die Tierhaltung würden die Bauern die Landschaft erhalten und pflegen, und ohne Tierhaltung würden auch viele alte Nutztierrassen aussterben: "Es wäre ein kultureller Verlust für unsere Landschaft, wenn es keine Nutztiere mehr gäbe."