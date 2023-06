Schlappentag: Erster echter Hofer Nationalfeiertag seit 2019

Zum ersten Mal nach dreijähriger Corona-Zwangspause kann heute in Hof der Schlappentag wieder traditionell mit einem großen Festumzug gefeiert werden. Der Schlappentag findet bereits zum 591. Mal statt und wurde als eines der ältesten Schützen- und Handwerkerfeste Deutschlands in die Liste des immateriellen Kulturerben aufgenommen. Aufgrund den Folgen der Corona-Pandemie hatte in den Jahren 2020 bis 2022 kein gewöhnlicher Schlappentag stattgefunden. Im Vorjahr ersetzte beispielsweise eine "Schlappenzeit" die traditionelle Feier.

Hofer Schlappentag: Weckruf ab 05.00 Uhr am Morgen

"Das unterstreicht den hohen Stellenwert unseres Nationalfeiertags", freut sich Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) im BR-Gespräch. Seit heute früh um 05.00 Uhr schallt der Weckruf durch die Stadt, damit alle pünktlich um 09.00 Uhr zum Empfang vor dem Rathaus sind. Von hier aus startet der große Festumzug mit Handwerkern und Schützen. "Für dieses Fest an einem ganz normalen Werktag nehmen sich viele Menschen extra einen Tag Urlaub", sagt Schützenmeister Lars Neumann von der Privilegierten Scheibenschützengesellschaft von 1432, die das Fest organisiert.

Starkbier mit 16,5 Prozent Stammwürze

Ziel des Umzugs ist der Festplatz rund um das historische Schießhäuschen am Rande der Innenstadt. Dort wird das erste Fass Schlappenbier angestochen. Dieses Starkbier mit 16,5 Prozent Stammwürze darf immer erst am Schlappentag ausgeschenkt werden. Die Brauerei liefert das Bier konsequent erst ab 04.00 Uhr morgens an die Gaststätten und Getränkemärkte in der Region Hof aus.

Handwerker rannten in Holzschlappen in Schießhäuschen

Der Schlappentag findet traditionell am ersten Montag nach Pfingsten statt. Das Fest geht auf den Überfall der Hussiten im Jahr 1430 zurück. Für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt gewährte der damalige Landesherr, der Markgraf von Brandenburg, den Hofern zehn Jahre Steuerfreiheit. Im Gegenzug mussten sie eine Bürgerwehr zur Stadtverteidigung aufbauen. Allerdings nahmen die Handwerker die Pflicht für die Schießübungen nicht so ernst und rannten erst am letztmöglichen Tag, dem ersten Montag nach Pfingsten, zum Schießhäuschen – und zwar in ihren Holzschlappen.

Auch in anderen Städte in Bayern und Deutschland gibt es Feste mit einem Bezug zu den Hussitenüberfällen – zum Beispiel die Burgfestspiele in der oberpfälzische Stadt Neunburg vorm Wald im Juli oder das Kirschenfest in Naumburg in Sachsen-Anhalt