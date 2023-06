Passagierschiff mit englischen Rentnern auf dem Main havariert

In der Nacht zum Sonntag mussten fast 150 Menschen von einem Passagierschiff auf dem Main gerettet werden - die Passagiere, Senioren aus Großbritannien, waren auf dem Ausflugsschiff unterwegs auf einer Reise von Budapest nach Düsseldorf. Doch kurz vor Mitternacht hatte das Schiff auf dem Main in Höhe Karlstadt im Landkreis Main-Spessart leckgeschlagen. 250 Einsatzkräfte mussten das Schiff evakuieren und leer pumpen, wie die Polizei mitteilt. Sowohl die 22 Besatzungsmitglieder als auch die 126 Passagiere mussten das Schiff verlassen.

Erheblicher Wassereintritt nach Unfall mit Felsen

Am Samstag gegen 23:10 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale ein. Auf dem Main in Höhe Karlstadt hatte ein Passagierschiff leckgeschlagen. Die Besatzung hatte mit erheblichem Wassereintritt zu kämpfen. Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an.

Wahrscheinlich war es die Schuld des Kapitäns, wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte. Beim Ausfahren aus der Schleuse bei Himmelstadt sei das Schiff am Heck durch einen kleinen Felsen am Grund des Mains beschädigt worden. Es konnte noch bis Karlstadt weiterfahren. Feuerwehr und THW pumpten das eintretende Wasser aus dem Schiff und verhinderten so, dass dieses sank.

Fahrgäste aus Großbritannien mussten Schiff verlassen

Gegen 3:00 Uhr haben Gäste und Besatzung laut Polizei das Schiff verlassen. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) versorgt die englischen Senioren in einer nahegelegenen Turnhalle.

Nach dem Schreck gab es dann erst einmal "Breakfast". "Es findet gerade das Frühstück statt", sagte der Bürgermeister von Karlstadt, Michael Hombach, am Sonntagvormittag zu BR24. Als Feuerwehrmann war der Bürgermeister selbst seit Stunden im Einsatz. "Wir sind jetzt alle seit circa zehn Stunden im Einsatz", berichtet Hombach. Es seien noch immer vier Pumpen im Einsatz, mit denen die Feuerwehrleute rund 2.000 Liter Wasser pro Minute herauspumpen können.

Schiffsverkehr am Main war eingestellt

Die Weiterfahrt des Schiffes, das auf dem Weg von Budapest nach Düsseldorf war, wurde untersagt. Die Wasserschutzpolizei Würzburg ermittelt gegen den Schiffsführer. Der Schiffsverkehr musste in diesem Bereich des Mains für die Dauer der Evakuierung eingestellt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern, so die Polizei. Erst vor wenigen Wochen war ein Passagierschiff auf der Donau bei einem Wendemanöver mit einem Felsen zusammengestoßen.