Über 30.000 Ukrainer von US-Armee und Bundeswehr ausgebildet

Seit zwei Jahren bildet die US-Armee ukrainische Soldaten in Deutschland an verschiedenen Waffensystemen aus. Der Großteil davon besuchte Lehrgänge auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz.

Wie ein Sprecher der US-Armee in Europa und Afrika mit Sitz in Wiesbaden auf Anfrage des BR mitteilt, sind bereits 19.000 Ukrainer in Deutschland von den amerikanischen Streitkräften ausgebildet worden. 17.800 davon an den US-Militärstandorten Baumholder in Rheinland-Pfalz und auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Auch Bundeswehr schult Ukrainer an Waffensystemen

Auch die Bundeswehr bildet in Deutschland ukrainische Soldaten aus. Seit November 2022 wurden im Rahmen der Mission "EUMAM UA" (European Union Military Assistance Mission Ukraine) insgesamt 12.000 Ukrainer an verschiedenen Waffensystemen geschult. Permanent sind dabei laut einem Sprecher des Special Training Command in Strausberg 1.500 Bundeswehrsoldaten und Sprachvermittler eingebunden, darunter auch Kräfte der Panzerbrigade 12 Oberpfalz mit Sitz in Cham und sechs weiteren Standorten in Niederbayern und der Oberpfalz.

Bei der US-Armee in Deutschland haben 11.100 ukrainische Soldaten laut dem Sprecher ein Training mit kombinierten Waffensystemen durchlaufen, 5.200 Soldaten ein sogenanntes "platform training" und rund 1.500 Ukrainer wurden in Personalführung weitergebildet.

Kampfjet-Ausbildung in den USA

Derzeit sind etwa 150 ukrainische Soldaten in Grafenwöhr zu Gast, wo sie fast rund um die Uhr trainieren. Eine kleine Anzahl an ukrainischen Piloten wird aktuell im US-Bundesstaat Arizona am F-16-Kampfjet ausgebildet.

Das Training in Grafenwöhr erfolgt im Rahmen der Joint Multi Training Group Ukraine (JMTG-U). Diese Gruppe wurde bereits 2015 gegründet. Bis kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 war die Gruppe bei Lwiw in der Ukraine stationiert, seit Februar 2022 wird in Grafenwöhr gemeinsam trainiert.

Insgesamt wurden bereits 126.000 Ukrainer auf 100 Übungsplätzen auf der ganzen Welt von einer internationalen Gemeinschaft aus mehr als 30 Staaten ausgebildet, so der Sprecher der US-Armee Europa und Afrika.

EU-Ausbildungsmission zur Unterstützung der Ukraine

Die Bundeswehrmission "EUMAM UA" läuft seit November 2022. Sie ist laut Sprecher Frank Martin die zahlenmäßig derzeit größte Mission der Bundeswehr. Beteiligt sind an der Ausbildung der Ukrainer innerhalb der EU 24 Nationen. Die Ausbildung findet in Deutschland und in Polen statt. Wo genau, das teilt die Bundeswehr aus Sicherheitsgründen nicht mit. Die Bundeswehr bildet unter anderem an den Waffensystemen Patriot und der Panzerhaubitze 2000 aus, sowie am Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzern Leopard 1 und Leopard 2. Dazu kommen Gefechts- und Sanitätsausbildung.