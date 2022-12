USA planen Patriot-Lieferung an Ukraine - Schulung in Grafenwöhr

Die USA wollen der Ukraine ihr Luftabwehrsystem Patriot zur Abwehr russischer Angriffe zur Verfügung stellen. Wenn das Weiße Haus endgültig zugestimmt hat, soll auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz die Ausbildung ukrainischer Soldaten an dem System beginnen. Das berichtet der Sender CNN.

Ukrainische Soldaten bereits seit Frühjahr in Grafenwöhr

Bereits seit dem Frühjahr bildet die US-Armee auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr ukrainische Soldaten aus, vor allem an Artillerie-Waffen wie Haubitzen. Die Ausbildung für das Patriot-System dauert regulär allerdings Monate. Um Patriot-Raketenbatterien zu bedienen sind mehr Personen nötig als bei kleineren Luftverteidigungs-Systemen.

Das Patriot-System kann Flugzeuge, Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen abwehren und gilt als das am weitesten entwickelte Flugabwehrsystem der US-Armee.

Entscheidung noch diese Woche

Eine endgültige Entscheidung über die Lieferung könnte noch in dieser Woche verkündet werden, berichtet CNN unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Die USA hatten bislang gezögert, dem Drängen Kiews nachzukommen, das angesichts zunehmender russischer Luftangriffe dieses Waffensystem gefordert hatte.

Ukraine dringt auf Lieferung modernerer Waffen

Ende November hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor einem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Bukarest gesagt, Patriots seien angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur seines Landes mit "am dringlichsten".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt am Montag auf die Lieferung modernerer Waffen für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen gedrängt. Russland greift derzeit verstärkt die Infrastruktur der Ukraine an, so dass in Teilen des Landes Strom und Heizung ausfallen.

Deutschland stationiert Patriots in Polen

Deutschland verlegt unterdessen Patriots aus seinem Bestand nach Polen. Den Vorschlag Warschaus, das System an die Ukraine weiterzugeben, lehnte die Bundesregierung ab. Der Ukraine wurde das Patriot-System bisher von keinem Land angeboten.