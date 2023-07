Aktivisten auf der Strecke: Störung bei DTM-Rennen auf Norisring

Rund 50 Klimaaktivisten und Naturschützer haben gegen das DTM-Rennen auf dem Norisring in Nürnberg demonstriert. Während die einen mit einer Mahnwache und einer Fahrrad-Demo protestierten, stürmten Aktivisten der "Letzten Generation" die Rennstrecke und entrollten Protestbanner. Das Rennen wurde dadurch kurzzeitig verzögert.

Öl auf Fahrbahn geschüttet

Ein Polizeisprecher erklärte, es seien 13 Personen an der Aktion beteiligt gewesen. Wie viele es auf die Strecke schafften, war zunächst unklar. Ein Aktivist fixierte sich zudem an einem Zaun, konnte aber schnell wieder entfernt werden. Der Sprecher sprach von einer sehr kurzen Störung, das Rennen in Nürnberg konnte anschließend wie geplant durchgeführt werden. Niemand versuchte offenbar, sich auf der Fahrbahn festzukleben.

In einer Mitteilung der "Letzten Generation" gaben die Aktivisten an, sie hätten Öl auf den Straßenbelag geschüttet. Andere hatten Plakate dabei und wurden von mehreren Personen von der Fahrbahn entfernt. Die Aktivistinnen und Aktivisten "fordern die Bundesregierung auf, das Rasen in Richtung Klimakatastrophe zu stoppen", hieß es in der Mitteilung.

"Highway zur Klimahölle"

Zur Mahnwache und dem Fahrradprotestzug am Rande des Autorennens hatten der Bund Naturschutz in Bayern und die Klimabewegung Extinction Rebellion aufgerufen. Organisatoren, Rennställe sowie Fans der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) befänden sich auf dem "Highway zur Klimahölle", war auf den Protestbannern der Demonstrierenden zu lesen.

Während des Rennwochenendes auf dem Norisring würden 25.000 Liter Treibstoff sinnlos in die Luft geblasen, sagte der Ortsgruppensprecher von Extinction Rebellion Nürnberg, Karim Abu-Omar. Eine Veranstaltung wie das Norisringrennen sei völlig aus der Zeit gefallen, so Abu-Omar weiter. Der Klima- und Sportwissenschaftler appelliert an die Verantwortlichen bei der Stadt Nürnberg, die Sorgen und Klagen der Anwohner ernst zu nehmen. Diese litten neben der Luftbelastung durch Abgase und Reifenabrieb auch an einer außerordentlichen Lärmbelästigung.

Bund Naturschutz fordert sofortigen Stopp für Norisring

Der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Nürnberg, Klaus-Peter Murawski, forderte den sofortigen Stopp des Autorennens. Außerdem solle sich die Stadt für mehr umweltfreundliche Mobilität für die Menschen, die an der Rennstrecke leben, einsetzen. Am Dutzendteich fehle es beispielsweise an gesicherten Fuß-und Radwegen. Der Schutz der Gesundheit sowie Gewährleistung von Erholung und Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger habe Vorrang vor der Durchführung eines Autorennens, so Murawski.

OB König: Norisring ist "Aushängeschild"

Schon lange wird in Nürnberg über den Norisring diskutiert. Doch trotz der Proteste von vielen Seiten hatte im Vorfeld angekündigt, dass sie am Norisring festhalten will. Aus Sicht von Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ist das Motorsportereignis ein Aushängeschild für die Stadt. Der Norisring ist der einzige Stadtkurs im Rennkalender der DTM.