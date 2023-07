Klimaprotest: Wie tickt die "Letzte Generation" in Bayern?

Gerichtsverfahren als neue Aktionsplattform der Gruppe

Simon Lachner war nach eigenen Angaben schon bei etwa 45 Aktionen der "Letzen Generation" dabei. Unter anderem hat er sich bei einem Fußballspiel an einen Torpfosten gebunden und an einen Gemälderahmen in der Alten Pinakothek München geklebt. Für den Gerichtsprozess zum Fall im Museum hat ihn "Kontrovers - Die Story" begleitet. Denn die Aktivisten sehen nicht nur die Straße, sondern auch die Gerichte als neue Aktionsplattform, um auf die Klimakrise hinzuweisen. Um die Aufmerksamkeit hochzuhalten, ändern sie auch teils ihre Strategie. "Wir wollen ganz intensiv Protest üben und schauen, wie der Staat auf uns reagiert", meint Lachner.

Immer intensivere Proteste: "100 für Bayern"

Die Aktivisten haben dementsprechend angekündigt, ihre Proteste immer weiter zu intensivieren. Vor allem in Bayern, da sie dort am meisten Gegenwind erwarten. Hier wollen sie ab 14. August mit möglichst 100 Personen 30 Tage lang in verschiedenen Regionen weiter Straßen blockieren - um eine Dilemma-Situation für die Behörden zu provozieren, wie sie erklären. Entweder: viele Gefängnisaufenthalte als Präventivmaßnahme oder 30 Tage lang Straßenblockaden. Simon Lachner und Wolfgang Metzeler-Kick wollen zwei von den potentiell 100 Aktivistinnen und Aktivisten sein.

Weitere Konfrontation oder Dialog zwischen Staat und Aktivisten?

Der Radikalisierungsexperte und Psychologe Herbert Scheithauer hofft trotz allem, dass gesellschaftliche Entscheidungsträger überlegen, ob sie nicht einen Schritt auf die "Letzte Generation" zugehen, um mehr Dialog zu ermöglichen. "Und dass bei der 'Letzten Generation' im Hintergrund, vielleicht in den Familien stärker der Dialog geführt wird", so der Psychologe. Mit dem Ziel, dass gemäßigter und mit anderen Methoden vorgegangen werde. Er befürchtet jedoch, dass von beiden Seiten eher der konfrontative Weg gewählt werde. Von Seiten der Aktivisten jedenfalls klingt das genau so.

Neben der "Letzten Generation" gibt es auch weniger prominente Klima-Aktivisten. Im Podcast erzählen sie ausführlich, wieso sie die Radikalisierung ihrer Proteste für unabdingbar halten und wie sie mit dem zunehmenden Druck des Rechtsstaates umgehen.