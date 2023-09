Tod eines 14-Jährigen in Lohr: Polizei sucht weiter

Das Mobiltelefon des 14 Jahre alten Opfers der Gewalttat in Lohr am Main ist weiterhin verschwunden. Die Polizei suchte daher am Dienstag erneut mit Spürhunden den Tatort ab. Bei der Suche nach dem Telefon kamen auch Taucher zum Einsatz. In welchem Lohrer Gewässer sie suchten, konnte die Polizei am Dienstagabend nicht mitteilen. Der Jugendliche war am Freitag leblos in einem Gebüsch hinter dem Schulzentrum gefunden worden.

Als Tatverdächtiger festgenommen wurde ein ebenfalls 14-jähriger Klassenkamerad des Opfers bereits am Freitag. Sein Handy hat die Polizei sichergestellt. Vom Handy des Opfers erhofft man sich zentrale Informationen zur Tat, wie Ermittler bereits am Wochenende erklärten. Dies könnten etwa Chat-Nachrichten, Fotos oder Videos sein, die etwa darüber Aufschluss geben, in welcher Beziehung Verdächtiger und Opfer zueinander standen.

Verdächtiger schweigt weiterhin

Der Tatverdächtige sitzt derweil weiterhin in Untersuchungshaft und äußert sich nicht zu einem etwaigen Motiv oder zur Tat. Bisher hat er den Ermittlern lediglich verraten, wo er die mutmaßliche Tatwaffe versteckt hatte. Die Polizei konnte diese schließlich in der Wohnung seiner Eltern, in der auch der Verdächtige lebte, sicherstellen.

Am Montag wurde bekannt, dass die Waffe einem Nachbarn des Verdächtigen gehörte. Wie der Jugendliche wiederum an dessen Pistole kam, ist ebenfalls weiter unklar. Eine Begutachtung der Wohnung des 66 Jahre alten Lohrers, der die Waffe legal besaß, zeigte, dass die übrigen Waffen dort ordnungsgemäß gelagert waren und brachten keine Einbruchsspuren zum Vorschein. Der Waffenbesitzer kann derzeit wegen einer Erkrankung nicht vernommen werden.

Schuljahr beginnt auch in Lohr

Während also die Kriminalpolizei, die eine Ermittlungskommission namens Nägelsee gegründet hat und weiter einige offene Fragen zu klären versucht, hat in Lohr am Main am Dienstag das neue Schuljahr begonnen. Im Nägelsee-Schulzentrum, wo die Leiche des Jugendlichen am Freitag gefunden wurde, befindet sich unter anderem die Mittelschule, die das Opfer und der Tatverdächtige besuchten.

Dort werde es Ende der Woche eine Trauerfeier geben, um die Schule wieder als Ort des Lebens zurückzuholen, erklärte der Lohrer Pfarrer Sven Johannsen. Bereits am Dienstagnachmittag begann in der Lohrer Stadtpfarrkirche der öffentliche Trauer-Gottesdienst für das Opfer mit anschließender Verabschiedung auf dem Lohrer Friedhof. Die tatsächliche Beisetzung soll dann in den kommenden Tagen folgen.

Trauer in der Stadt

Die Tat bewegt in der Kleinstadt am Rand des Spessarts viele Menschen, vor allem Jugendliche. Seelsorger bieten an der Schule und in der Kirche Gespräche und gemeinsame Gebete an. Das Krisennetzwerk Unterfranken ist telefonisch erreichbar.

So mancher junge Mensch sucht vor Ort und am Telefon Trost und Hilfe. "Mich hat es sehr berührt, gestern mit Jugendlichen ein Vaterunser zu beten, die nicht mehr wirklich textsicher waren, aber für die es ein großes Anliegen war, zu beten", sagte der Geistliche Johannsen am Montag dem BR.

Erreichbar ist das Krisennetzwerk Unterfranken rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800-6553000. Das Angebot ist kostenlos.