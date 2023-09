Gewalttat in Lohr: Tatwaffe kam wohl vom Nachbarn

Wenige Tage nachdem mutmaßlich ein 14-Jähriger in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart einen Mitschüler erschossen hat, sind heute weitere Details zur Herkunft der Tatwaffe bekannt geworden. Wie Polizeisprecher Enrico Ball gegenüber dem BR bestätigte, handelt es sich offenbar um eine Waffe eines 66 Jahre alten Nachbarn des Tatverdächtigen.

Das konnte die Polizei herausfinden, weil sie nach Aussagen des Verdächtigen am Samstag die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen und über deren Individualnummer den Halter herausfinden konnte. Der Waffenschrank des Halters sei ordnungsgemäß gesichert gewesen, wie die Polizei feststellte.

Motiv weiter unklar

Wie der Jugendliche an die Waffe kam, ist derzeit noch unklar, auch weil der Nachbar derzeit schwer erkrankt im Krankenhaus liegt und nicht vernommen werden kann. Der Tatverdächtige hat sich weiterhin nicht zu einem Motiv für seine Tat geäußert.

Am Freitag waren am Nägelsee-Schulzentrum in Lohr am Main ein 14-Jähriger leblos aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass er einer Schussverletzung erlegen ist. Noch am Freitag wurde ein ebenfalls 14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.