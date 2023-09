ARD-Experte Schweinsteiger: Mannschaft und Trainer am Ende

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hat Bundestrainer Hansi Flick nach der 1:4-Blamage gegen Japan kritisiert. Er wisse nicht, "ob das noch Sinn macht", sagte der ehemalige Profi des FC Bayern München am Sonntag der "Sportschau". "Hansi hat sicherlich große Verdienste um den deutschen Fußball, aber wenn man ehrlich ist, seit der WM ist die Mannschaft und sind die Ergebnisse nochmal deutlich schlechter geworden", so Schweinsteigers vernichtendes Fazit. "Es wirkt so, als wären Mannschaft und Trainer an einem Ende."

Schweinsteiger: Flick kann keine Mannschaft formen

Auch der 39-Jährige, der 2014 mit Flick Weltmeister in Brasilien wurde, versteht nicht, warum die Nationalmannschaft ihre individuelle Qualität auf den Rasen übertragen kann: "Es wirkt so, dass es Hansi nicht gelingt, aus den guten, sehr guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen und diese auch eine Spielphilosophie trägt, die zu den einzelnen Spielern passt." Das sei "eigentlich auch der Hauptjob eines jeden Trainers", so Schweinsteiger.

Schweinsteiger: Neuer Trainer hätte genügend Zeit

Sollte sich der DFB entscheiden, Konsequenzen zu ziehen, wäre es für Schweinsteiger noch nicht zu spät in Hinblick auf die Europameisterschaft im eigenen Jahr in neun Monaten. "Wenn man die richtige Person findet, die auch dieses Feuer entfachen kann, dann bleibt mit Sicherheit genügend Zeit. Die Spieler spielen mit einem Rucksack auf dem Rücken, den kann man aber auch wieder schnell ablegen."