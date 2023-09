14-Jähriger in Lohr getötet – Pfarrer: Jugendliche wollen beten

In Lohr am Main ist der Seelsorgebedarf nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen dem örtlichen katholischen Pfarrer Sven Johannsen zufolge groß. "Mich hat es sehr berührt, gestern mit Jugendlichen ein Vaterunser zu beten, die nicht mehr wirklich textsicher waren, aber für die es ein großes Anliegen war, zu beten", sagte der Geistliche. Wie das Bistum Würzburg mitteilte, waren Johannsen zufolge am Sonntag die Seelsorgerinnen und Seelsorger aus dem Pastoralen Raum Lohr am Main den ganzen Tag über am Schulzentrum und in der Stadtpfarrkirche.

Die Frage nach dem Warum

Dem Geistlichen zufolge stünden aktuell Fragen im Raum wie etwa "Warum hat Gott das nicht verhindert?" und "Wo war er?". Der Geistliche sagte: "Es kann keine einfachen Antworten und theologische Theodizee-Erklärungen (der altgriechische Begriff Theodizee bedeutet übersetzt "Gerechtigkeit Gottes" oder "Rechtfertigung Gottes") geben".

Lehrer und Schüler gedenken 14-jährigem Mitschüler

"Ich sehe unsere Stärke darin, der Sprachlosigkeit, von der viele Menschen im Augenblick betroffen sind, Worte zu geben", erklärte Johannsen. Die Tötung werde in diversen anstehenden Schulgottesdiensten aufgegriffen werden. "Mit der Mittelschule, in der beide Schüler waren, werden wir am Ende der Woche eine eigene Feier gestalten, um die Schule wieder als Ort des Lebens zurückzuholen. Wir sind im Augenblick Wegbegleiter, Ansprechpartner, Zuhörer, Helfer beim Beten, Kollegen und Mittrauernde."

Tödlicher Schuss auf dem Schulzentrum

Vergangenen Freitag hatte sich laut Polizei ein 15-Jähriger am Nachmittag bei der Polizei in Lohr gemeldet. Er sagte, ein Freund habe einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet. Als eine Polizei-Streife dort hingefahren sei, fand sie einen leblosen 14-Jährigen. Der Jugendliche sei einer Schussverletzung erlegen. Das habe die Obduktion ergeben. Die Beamten nahmen später einen ebenfalls 14-Jährigen fest. Er steht demnach unter dringendem Mordverdacht und befindet sich in Untersuchungshaft. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurde laut Polizei eine mögliche Tatwaffe gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

