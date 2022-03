Streit ums Münchner Trinkwasser im Bayerischen Landtag

Im Umweltausschuss des Bayerischen Landtages wird heute über die Petition zum Wasserschutzgebiet Mangfalltal entschieden. Im Landkreis Miesbach soll ein neues Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden, von dort aus wird die Landeshauptstadt München mit Trinkwasser versorgt. Doch Kommunen und Landwirte wehren sich mit einer Petition. Denn mit dem Wasserschutzgebiet einher geht ein Beweide- und Düngeverbot in einer Zone an der Mangfall. Denn im Jahr 2020 wurden Verunreinigungen im Trinkwasser für die Stadt München festgestellt, das aus dem Landkreis Miesbach stammte. Deswegen ordnete die Regierung von Oberbayern das sofortige Beweide- und Düngeverbot in der sogenannten Zone IIA an.

Miesbacher Landrat stellt sich an die Seite der Bauern

Der Miesbacher Landrat will das allerdings so nicht hinnehmen. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Olaf von Löwis, er sei, "wirklich erschüttert" über diese Anordnung der Regierung von Oberbayern. Dies sei ein Schnellschuss, er hätte sich eine vertrauensvollere Zusammenarbeit gewünscht. Von der Anordnung in Sachen Dünge- und Beweidungsverbot sind drei Grundbesitzer betroffen. Die Bauern hätten einen Anspruch auf Ausgleichszahlung, erklärt die Regierung von Oberbayern. Der derzeitige Zuschnitt der Miesbacher Wasserschutzzone stamme aus den 1960er-Jahren und entspreche nicht mehr den inzwischen bundesweit geltenden technischen Regeln. Die Verantwortung, jetzt die notwendigen Schritte einzuleiten, liege beim Landratsamt.

Eigenes Gutachten des Landrats

Der Landrat allerdings kontert mit einem eigenen Gutachten, das zu einem anderen Schluss kommt: Hochwasser- und Starkregen könnten das Trinkwasser im vergangenen Jahr belastet haben, und womöglich spielten hier bei Hochwasser übergelaufene Kläranlagen eine Rolle. Von Löwis hält die Beweisführung und die Schlussfolgerungen des Gutachters, dem Hydrogeologie-Professor Uwe Tröger, für überzeugend. Die Klärwerke als Verursacher von Verunreinigungen seien ein neuer Aspekt, dem man nachgehen müsse.

Warum verkeimte das Trinkwasser?

Eine große Delegation aus Mitgliedern des Umweltausschusses war im Februar vor Ort, in den Tiefen des Miesbacher Wasserschutzgebietes, um sich selbst ein Bild von den Wiesen und Wäldern und auch von der Miesbacher Kläranlage zu machen. Sind wirklich Kühe schuld an einer Verkeimung des Trinkwassers vor zwei Jahren? Ist es gerechtfertigt, dass die Regierung von Oberbayern ein Gülle- und Beweidungsverbot ausgesprochen hat, von dem drei Landwirte betroffen wären? Und dann geht es auch noch um einen Stollen am Wasserschloss Reisach, der möglicherweise mehr Wasser nach München abzweigte, als laut den Altrechten nach Vertrag aus dem Jahre 1883 erlaubt ist. Auch das sollte nun geprüft werden.

Pressekonferenz zu möglicher Lösung

Das Ergebnis interessiert nicht nur die Stadt Miesbach, sondern auch die Gemeinden Valley und Warngau, die sich der Petition angeschlossen hatten. Die Kommunen sehen sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt, sollte das Wasserschutzgebiet ausgeweitet werden. Die Initiatoren der Petition haben nach der Sitzung des Umweltausschusses zu einer Pressekonferenz eingeladen, gemeinsam mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner, sie ist örtliche Abgeordnete. Dem Vernehmen nach ist eine einvernehmliche Lösung im Miesbacher Wasserstreit gefunden worden.