Hilfe für Ukraine: Was brauchen die Menschen am nötigsten?

Was der Flüchtlingsrat empfiehlt

Auch Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat sagt, dass es wichtig ist, sich vor einer Sachspende gut zu informieren, was aktuell überhaupt gebraucht wird. Das geht am besten durch Organisationen, die im direkten Austausch mit Helfern vor Ort sind - wie die Helferinnen und Helfer des russischen Kulturzentrums.

Er rät jedoch generell eher zu Geldspenden, weil damit am einfachsten und unkompliziertesten geholfen werden kann. Und dazu, sich auf in Bayern ankommende Ukrainer vorzubereiten. Damit sei den Betroffenen derzeit am besten geholfen, so seine Einschätzung.

"Wer sich jetzt engagieren möchte, der schaut, welche Möglichkeiten gibt es hier, Geflüchtete unterzubringen, Geflüchtete zu versorgen. Ihnen vielleicht beim Ankommen, beim Deutschlernen zu helfen. Aktuell ist es so, dass noch sehr wenige Menschen aus der Ukraine nach Bayern kommen. Das kann sich ganz schnell ändern." Dr. Stephan Dünnwald, Bayerischer Flüchtlingsrat

Besonders dankbar sind die Helfer und Helferinnen, wenn jemand selbst Wohnraum zur Verfügung stellen kann - und sei es auch nur für ein paar Tage. Viele Geflüchtete haben auch Verwandte und Bekannte irgendwo in Bayern, sagt Sofia Abrashchova vom russischen Kulturzentrum. Die Ehrenamtlichen helfen dann, die Weiterfahrt zu organisieren.

Wer Geld spendet, macht nichts falsch

Auch der ehemalige Pfarrer der ukrainischen Gemeinde in Bamberg, Bogdan Puszkar, hat im BR-Fernsehen um gezieltere Hilfslieferungen gebeten. Er meldet sich von der polnisch-ukrainischen Grenze, wo vieles ankommt, was am tatsächlichen Bedarf vorbei geht. "Wir bekommen vieles, was wir nicht brauchen können. Am Dringendsten benötigen wir Helme, Schutzwesten und Verbandszeug", so Puszkar.

Doch ersteres hat wohl nicht jeder im Keller, einen überzähligen Verbandskasten vielleicht schon. Markus Heiss, seit Jahren in Bad Endorf für die ukrainische Partnergemeinde Volovec engagiert, hat in den letzten Tagen viele davon gesammelt. Aber auch Markus Heiss appelliert wie viele andere Organisationen an Hilfswillige: "Im Moment ist es am besten, Geld zu spenden".

Das bestätigt auch Lesya Shrumka vom Dachverband ukrainischer Organisationen in Deutschland. Lieferungen, die nicht gebraucht werden, machten an der Grenze inzwischen Probleme: "Lastwagen mit Kleiderlieferungen sorgen dort für lange Rückstaus, in denen sich auch Lkw mit wichtigen Medikamenten und Lebensmitteln anstellen müssen", so Shrumka.