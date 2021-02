Gülle, Pillen, Müll & mehr Was in Bayerns Trinkwasser sickert

Dünner Boden Bayerns Boden besteht aus verschiedenen Gesteinsformationen, die versickerndes Regenwasser unterschiedlich gut reinigen. Boden aus Kies und Sand (Schotter) wie im oberbayerischen Mangfalltal reinigt Wassertropfen auf dem Weg durchs Erdreich besonders gut. In der Nürnberger Region besteht der Boden dagegen aus Sandstein, der aufgrund seiner rissigen, zerklüfteten Struktur Wasser nicht so gut reinigt. Noch weniger Reinigungskraft haben Karst- oder Kluftgesteine, wie sie in großen Bereichen Unterfrankens zu finden sind. Durch dieses Gestein, das aus Höhlen und Spalten besteht, läuft Regenwasser fast ungefiltert ins Grundwasser. Wo auch immer wir selbst die schützende Bodenschicht verringern - durch Kiesabbau oder durch große Baugruben - wird Grundwasser gefährdet.

Dünger Intensive Landwirtschaft mit starkem Düngemitteleinsatz gefährdet das Wasser. Das zeigt sich zum Beispiel in der Region um Würzburg: Hier belastet die intensive Wein- und Landwirtschaft gepaart mit einer geringen Niederschlagsmenge auf schlecht filterndem Karstgestein das Grundwasser. Es enthält vielerorts zu viel Nitrat. Im Körper wird es teilweise zu Nitrit umgewandelt und gehört "zu den am stärksten Krebs erregenden Stoffen", sagt Hydrogeologe Dr. Alfons Baier.



Der Grenzwert für den Nitratgehalt in einem Brunnen liegt bei 50 Milligramm Nitrat je Liter. Das ist in der Grundwasserverordung und in den EU-Grundwasserrichtlinien festgeschrieben. In ganz Bayern mussten jedoch wegen zu hoher Nitratwerte schon häufig Brunnen geschlossen werden. Manchmal wird den Brunnen Wasser zugemischt, um die Grenzwerte einhalten zu können. Die EU Die Nitrat-Belastung bayerischer Böden könnte sich künftig sogar noch erhöhen, da Energiepflanzen wie Mais und Raps stark gedüngt werden müssen - und dadurch eine besonders schlechte Nitratbilanz haben. Zudem wird auch das Gärsubstrat von Biogasanlagen wieder auf die Felder ausgebracht, was zu noch höheren Nitratwerten führt. Während es bei Gülle eine Obergrenze für die Ausbringung gibt, fehlt diese für alle Gärreste.

Medikamente Immer mehr Medikamente landen in der Kanalisation und gefährden unser Trinkwasser, warnt Harald Horn, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München: "Pharmazeutische Wirkstoffe wie zum Beispiel Antibiotika, Schmerzmittel oder auch Röntgenkontrastmittel stellen für die Qualität des Trinkwassers in Deutschland in Zukunft eine erhebliche Gefährdung dar." Das Problem: Medikamente und Nanopartikel passieren Kläranlagen ungefiltert, werden in die Flüsse geschwemmt und gelangen so in die Nahrungskette. Noch können Klärwerke diese vom Menschen geschaffenen Spurenstoffe nicht abbauen. Eine schnelle Lösung des Problems ist nicht in Sicht: Derzeit müssen Wissenschaftler erst einmal herausfinden, wie sich die Medikamente - und im Gefolge resistente Bakterien - im Abfluss und damit in den Flüssen verhalten.

Rohre Auch Rohrleitungen können Grund von Trinkwasserverschmutzungen sein. Zum Beispiel durch schadstoffhaltige Materialien oder falsche Verlegung: Stagniert Wasser im System, können sich die gefährlichen Legionellen ansiedeln. Über Wasserdampf eingeatmet können sie lebensgefährliche Lungenentzündungen verursachen: Immer wieder kommt es zu Todesfälle im Zusammenhang mit einer Legionellen-Infektion. Ideale Bedingungen finden die Bakterien auch vor, wenn Rohrleitungen schlecht durchgespült werden. Beim Wassersparen sollte man es daher nicht übertreiben! Je nach Region kann das zudem zu verstopften Leitungen führen. Lassen Sie daher zum Durchspülen der Rohre von Zeit zu Zeit Kaltwasser laufen - nicht nur nach dem Urlaub.

Verkehr, Müll & Co. Auch Abgase aus Industrie, Verkehr und Privathaushalten gelangen über den Regen letztlich ins Grundwasser. Ebenso der Abrieb von Bremsen und Reifen, der genau wie Benzinlachen, Ölreste und andere Chemikalien von der Straße in den Boden geschwemmt wird. Wo unsere Kanalisation nicht absolut dicht ist, sickern Fäkalien in unser Trinkwasser im Untergrund. Und auch in Mülldeponien und Altlasten bildet sich Sickerwasser, das gefährliche Gifte in sich trägt. Eine der größten Gefahren für unser Grundwasser: fehlende Wälder. Denn nichts reinigt das Wasser auf dem Weg in die Tiefen so gut wie die oberste, belebte Bodenschicht aus Pflanzenwurzeln und Kleinstlebewesen. Kahlschläge und Rodungen wirken sich letztlich bis in unseren Wasserhahn aus.