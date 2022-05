Streikwoche bei Sozial- und Erziehungsdiensten

Sie arbeiten in Jugendämtern, als Streetworker, beraten Patienten in Krankenhäusern oder Jugendliche in ihren Treffs. Heute allerdings werden viele Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst dem Streikaufruf folgen und die Arbeit niederlegen. Davon gehen Verdi, die Bildungsgewerkschaft GEW und die Fachgruppe des Beamtenbundes aus.

Verdi rechnet mit ganztägiger Schließung von Einrichtungen

Schwerpunkt der Aktionen sind laut Verdi Bayern Mittelfranken, Niederbayern, die Oberpfalz und die Städte München, Augsburg, Schweinfurt und Kempten. Am Mittwoch dann trifft es die Kitas und Horte in vielen kommunalen Einrichtungen. Verdi erwartet, dass Einrichtungen zum Teil ganztägig geschlossen bleiben. Die Eltern würden rechtzeitig informiert. Der Aufruf gilt nur bei den Kommunen. Wohlfahrtsverbände, Kirchen und private Träger haben andere Tarifverträge.

Am Donnerstag schließlich wollen die Kräfte in der Behindertenhilfe aus Protest die Arbeit niederlegen. Was die Gewerkschaften am Verhandlungstisch erreichen wollen ist unter anderem eine bessere Bewertung der Tätigkeiten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Die Jobs müssten entsprechend der gewachsenen Ansprüche bezahlt werden.

Die kommunalen Arbeitgeber sehen da weniger Handlungsbedarf. Die Einkommen seien in den letzten Jahren schon erheblich angehoben worden. Weiterverhandelt wird zentral am 16. Mai.