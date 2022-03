Kita-Warnstreik: Haben Erzieherinnen bessere Bezahlung verdient?

Mit einem kurzen Lied kündigt Erzieherin Sheila Ramon den Morgenkreis an. Etwa 20 Kinder stellen sich in den Kreis. Sie tragen zusammen, welche Kinder heute fehlen und wer neu dazugekommen ist. Sheila Ramon ist Erzieherin in der Kindertagesstätte St. Blasius in Arberg im Landkreis Ansbach und ist verantwortlich für die Tagesgestaltung von 25 Kindern zwischen zweieinhalb und sechs Jahren. Weil sie für Erzieherinnen wie Ramon mehr Geld fordert, hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen.

Erzieherin leitet Gruppe mit 25 Kindern

Die Erzieherin wird unterstützt von Salvatore De Paola, einem Kinderpfleger. Die Kleinste muss noch gewickelt werden, die größeren sollen spielerisch Mathe lernen. Es ist ein Spagat zwischen vorgefertigtem Tagesplan und flexiblem Reagieren auf Bedürfnisse der Kinder. Zwischen dem Überblick über eine ganze Gruppe und dem Blick auf jedes einzelne Kind. "An einem einzigen Tag kann man gar nicht begreifen, was in einem Kindergarten alles passiert", sagt Sheila Ramon.

Arbeit in der Kita: "Anforderungen sind gestiegen"

Die Anforderungen an den Beruf seien in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen, sagt die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Blasius im mittelfränkischen Arberg. Katrin Röder ist Chefin von rund 20 Mitarbeitenden in zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen. Kinder zwischen drei und sechs Jahren befinden sich in einer besonders sensiblen Entwicklungsphase, in der sie extrem viel aufnehmen und lernen. Früher habe man den Kindern auch vieles beigebracht, sagt Röder, allerdings ohne so viel Druck. Inzwischen gäbe es festgelegte Bildungsprogramme, Sprachlernkurse und Förderbedarfe.

Früher durften Kinder erst in den Kindergarten, wenn sie alleine zur Toilette konnten. Heute werden "die Eltern in der Sauberkeitserziehung unterstützt", sagt Erzieherin Sheila. Das heißt, dass auch das Windeln wechseln zu ihrer Arbeit dazugehört. Zudem werden Kinder mit Behinderungen nicht mehr nur in Sondereinrichtungen untergebracht, sondern in den ganz normalen Kindergartengruppen mit betreut.

Geringere Bezahlung als eine Bankkauffrau

Die Bezahlung variiert dabei von Träger zu Träger und von Bundesland zu Bundesland. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit liegt die deutschlandweit durchschnittliche Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern bei 3.900 Euro brutto im Monat. Im sogenannten Entgeltatlas der Bundesagentur wird das Gehalt einer Bankkauffrau mit durchschnittlich 4.990 Euro angegeben, das einer Fremdsprachenkorrespondentin mit 3.400 Euro brutto.

In Bayern und Baden-Württemberg liegt das Gehalt von Erziehern dabei mit durchschnittlich 4.100 Euro deutlich höher als in den östlichen Bundesländern. Das Einstiegsgehalt für Erzieher im öffentlichen Dienst gibt die Gewerkschaft Verdi mit rund 3.000 Euro brutto an. Thomas Popp, Erzieher in der Kita in Arberg, kommt klar mit seinem Verdienst. "Wenn ich mal Kinder haben werde, ist aber klar, dass meine Partnerin auch arbeiten muss. Dass einer komplett zu Hause bleibt, geht nicht bei diesem Verdienst", so Popp.

Neu: Erzieher-Ausbildung auf vier Jahre verkürzt

Um dem massiven Personalmangel entgegen zu wirken, ist die Ausbildung zum Erzieherberuf in Bayern verkürzt worden. Bisher waren zwei Jahre Vorpraktikum nötig, seit dem Schuljahr 2021/2022 reicht eines. Außerdem gibt es für Quereinsteiger mit Berufsausbildung die Möglichkeit, nach einem sechswöchigen Praktikum direkt in die Ausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik einzusteigen. Für diese Personen dauert die Ausbildung dann nur noch drei Jahre.

Zudem gibt es während der zweijährigen Theorie-Ausbildung ein sogenanntes Aufstiegs-Bafög in Höhe von 900 Euro. Dieses muss nach Angaben des Kultusministeriums nicht zurückgezahlt werden. Damit soll der Beruf attraktiver werden, auch für Männer.