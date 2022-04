Merz reist offenbar am Montag nach Kiew

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will übereinstimmenden Berichten zufolge am Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen. Zuerst hatte dies die "Bild" berichtet, eine Quelle nannte die Zeitung nicht. Der Berliner "Tagesspiegel" meldete unter Berufung auf Partei- und Sicherheitskreise ebenfalls, dass Merz nach Kiew reisen werde.

Eine CDU-Sprecherin bestätigte auf Anfrage die Reisepläne jedoch nicht. Aus der Unions-Bundestagsfraktion gab es ebenfalls keine Informationen. Merz selbst antwortete auf WDR-Anfrage: "Kein Kommentar".

Ukraine lehnte Steinmeier-Besuch ab

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar hatten nur wenige deutsche Spitzenpolitiker das Land besucht. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der SPD-Außenpolitiker Michael Roth und der grüne Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter, waren Mitte April in die Ukraine gereist. Ein Mitglied der Bundesregierung war seit Kriegsbeginn dagegen noch nicht im Land.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiederum hatte geplant, am 12. April in die Ukraine zu reisen; dies war von der Führung in Kiew jedoch abgelehnt worden. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, warf dem Bundespräsidenten vor, "seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft" zu haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei jedoch willkommen, hieß es.

Botschafter für Scholz-Reise nach Kiew

Scholz hatte die Absage an Steinmeier damals als "irritierend" bezeichnet. Fragen nach einer eigenen Reise in das Kriegsland wich der Kanzler aus. Er telefoniere regelmäßig mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte er.

Erst vor wenigen Tagen betonte Botschafter Melnyk erneut, eine der nächsten Reisen des Kanzlers solle nach Kiew gehen, am besten gemeinsam mit Frankreichs Präsident: "Kanzler Scholz könnte zum Beispiel ein starkes Signal setzen, wenn er zusammen mit Präsident Macron nach Kiew kommen würde, um auch beim Thema mehr moderne schwere Waffen ein deutliches Beispiel zu statuieren."