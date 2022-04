Grünen-Parteitag trägt Bundeswehr-Sonderfonds mit

Ein kleiner Parteitag der Grünen in Düsseldorf hat dem von der Bundesregierung geplanten 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr zugestimmt. Bei dem sogenannten Länderrat scheiterte am Samstag ein Änderungsantrag der Grünen Jugend, die Einrichtung des Sondervermögens von einer vorherigen Reform des Beschaffungswesens der Bundeswehr abhängig zu machen.

Auf dem Länderrat mit knapp hundert Delegierten waren neben den beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour auch die Grünen-Mitglieder der Regierung sowie die Fraktionsspitze vertreten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprachen per Videoschalte zu den Delegierten.

Antrag gegen Bundeswehr-Sonderfonds gescheitert

Während die Grünen die Lieferung schwerer Waffen geschlossen mittragen, gab es beim geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr in der Partei Bedenken. Die Grüne Jugend wehrte sich dagegen, bereits jetzt schon eine feste Summe für die Ausstattung der Bundeswehr zu beschließen. Dazu legte die Nachwuchsorganisation eine Änderungsantrag zum Antrag des Bundesvorstands vor. Bei einer Abstimmung der Delegierten scheiterte dieser jedoch.

Nouripour: "Grüne bleiben Friedenspartei"

Grünen-Chef Nouripour verteidigte die militärische Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff, bekannte sich zugleich aber zum Einsatz für den Frieden. Als Regierungspartei schauten die Grünen derzeit der Realität ins Gesicht, sagte er. Die Lage zwinge die Grünen nun, Dinge zu tun, die sie vor einigen Wochen nicht getan hätten, darunter die Lieferung schwerer Waffen.

Das bedeute aber keinen Abschied vom Bemühen um friedliche Konfliktlösungen. "Wir werden immer Friedenspartei bleiben", versprach er. Gerade die grüne Außenministerin Annalena Baerbock habe alles getan, um einen Krieg zu verhindern, betonte Nouripour. Der Kreml habe daran aber kein Interesse gehabt.

Nouripour warnte zudem vor einer globalen Katastrophe, falls der "perfide Plan" des russischen Präsidenten Wladimir Putin Erfolg habe, die ukrainischen Häfen zu blockieren. Dann würden wichtige Getreideexporte aus der Ukraine verhindert und der Hunger nähme zu auf der Welt. "Es ist an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten."

Baerbock gegen Flugverbotszone über der Ukraine

In ihrer Videobotschaft an die Delegierten sagte Baerbock, dass sie dankbar sei, "dass unsere Partei in diesem Momenten Verantwortung übernimmt". Es sei eine Stärke und keine Schwäche, Dinge neu und anders zu denken. "Daher sagen wir klar und deutlich, nicht nur, dass wir an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, sondern dass wir es richtig finden, dass wir jetzt auch schwere Waffen zur Selbstverteidigung der Ukrainerinnen und Ukrainer gemeinsam liefern."

Baerbock sprach sich erneut gegen die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine aus. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren", mahnte sie. "Wir tragen Verantwortung dafür, dass dieser Krieg nicht ein Krieg wird in ganz Europa für weitere Millionen von Menschen." Es gebe Befürchtungen, dass die Nato zur Durchsetzung einer Flugverbotszone russische Flugzeuge notfalls abschießen müsste und so in den Krieg hinein gezogen werden könnte.