Stillstand deutlich spürbar: So war der Bahnstreik in Bayern

"Ich fahr' wieder nach Hause", Berufsschüler Sascha hat umsonst am Bahnhof im unterfränkischen Bad Neustadt auf seinen Zug gewartet. So wie er wurden heute deutschlandweit 7,3 Millionen Menschen vom Bahnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ausgebremst. Ein Chaos an den Bahnsteigen blieb tagsüber aber aus, viele Reisende konnten offenbar ihre Bahnfahrten verschieben oder sie sind aufs Auto umgestiegen. Im Großraum Nürnberg und in München waren Schüler, Studierende und Berufspendler auch auf Busse, Trambahnen und U-Bahnen ausgewichen.

Morgens viel Stillstand auf den Gleisen

Rund 20 Prozent der ICE- und Intercityzüge sollten trotz Streik verkehren, so die Ankündigung der Deutschen Bahn zu Beginn des Streiks. In Nürnberg rollten Fernzüge heute auch weitgehend nach diesem Notfallplan. Doch nicht überall hat das Konzept gegriffen: In Bamberg stand fast alles still, ebenso auf der Strecke zwischen Landshut und Plattling.

Unregelmäßigkeiten gab es auch bei den privaten Bahnanbietern, die auf die Dienste und das Gleisnetz der DB angewiesen sind. Auch wenn die in Bayern verkehrenden Privatbahnen, wie goAhead, Länderbahn und Bayerische Regiobahn (BRB) nicht selbst von dem Streikaufruf betroffen waren, kam es vormittags zu Ausfällen. So verursachte der Streik im Stellwerk Bodenwöhr bei der Oberpfalzbahn Stillstand und es gab Teilausfälle beim Alex, weil das Stellwerk Regensburg nicht besetzt war. Bis mittags funktionierten die Stellwerke wieder. Ein großer Teil der DB-Regionalzüge verkehrte unregelmäßig, zwischen Würzburg und Nürnberg sowie Augsburg und München gab es immerhin einzelne Verbindungen. Zwischen Nürnberg, Passau, Garmisch-Partenkirchen und München fuhr nur alle zwei Stunden ein Zug.

Fahrgastverband Pro Bahn beklagt kurzfristigen Warnstreik

Am Ende leiden die Bahnkunden, kritisierte der Pro-Bahn-Bundesvorsitzende Detlef Neuß. Viele Fahrgäste an Bayerns Bahnhöfen unterstützten zwar bessere Arbeitsbedingungen für Lokführer und ihre Forderung nach einer besseren Vergütung. Sehr viel weniger Verständnis äußerten sie gegenüber BR24 für den kurzfristig angekündigten Warnstreik der GDL. Auf die Frage, wer die Verantwortung für den Frust der Reisenden und leere Bahngleise trage, betonte dagegen Lokführer Erik Großmann als aktives Mitglied der Lokführergewerkschaft: "Die Deutsche Bahn AG ist dafür verantwortlich, gerade mit der Taktik, immer alles in die Länge zu ziehen und das möglichst kompliziert zu gestalten."

Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben ihre Arbeit niedergelegt und ihre Forderungen in das Motto "Fünf für Fünf" gesetzt: Sie fordern unter anderem 550 Euro mehr Lohn, eine echte fünf-Tage-Woche und im Schichtdienst 35 Stunden pro Woche. Zulagen sollen um 25 Prozent und die betriebliche Altersvorsorge um fünf Prozent steigen.

Vorläufige Bilanz der Deutschen Bahn - Stillstand, aber kein Chaos

Auch wenn es weiterhin zu massiven Beeinträchtigungen im Berufsverkehr kommt, zieht Kathrin Kratzer von der Deutschen Bahn gegenüber BR24 ein erstes positives Fazit. Demnach sind 20 Prozent aller Züge im Fern- sowie im Regionalverkehr gefahren. Damit die Fahrgäste am reisestarken Freitag wieder verlässlich mit dem Zug unterwegs sein könnten, werde die Deutsche Bahn auch nach dem offiziellen Streik-Ende heute um 18.00 Uhr noch der Notfallfahrplan beibehalten.

Bahnreisende brauchen weiterhin Geduld

Die Deutsche Bahn rät allen Fahrgästen, Bahnreisen auch am Abend möglichst zu verschieben und hat unter 08000-996633 eine kostenlose Streikhotline eingerichtet. Die Zugbindung für Bahn-Tickets ist aufgrund des Streiks aufgehoben, nicht angetretene Reisen können storniert werden. Das Unternehmen bietet aktuelle Informationen zu streikbedingten Zugausfällen auf den Websites und dem mobilen DB-Navigator. Der eigens eingerichtete Notfallfahrplan und verlängerte Züge mit mehr Sitzplätzen sollten demnach Bahnreisende ans Ziel bringen.

Bahnkunden können ihr Ziel so doch noch erreichen, zeigt eine BR24 Umfrage am Münchner Hauptbahnhof. Viele Pendler waren am Hauptbahnhof unterwegs in Richtung Feierabend. "Heute muss ich genau schauen, wann geht denn ein Zug und da habe ich mich heute Morgen hingesetzt und geschaut, mit welchem Zug ich fahre. Weil, wenn ich den Zug nicht erwische, dann fährt der nächste irgendwann um 20 Uhr und solange habe ich keine Lust, dass ich in München rumsitze", erklärt ein Bahnkunde. Andere nehmen das Durcheinander im Fahrplan mit Humor: "Ich fahr' Richtung Cham. Wir haben also auch in der Oberpfalz mal Vorteile mit unserem Alex, weil der fällt meistens aus, aber dieses Mal fährt er."

Im Video: Bahn-Sprecher Achim Stauß im Gespräch