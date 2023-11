Bahnstreik-Ticker: DB sagt zweite Tarifrunde mit Gewerkschaft ab

12.30 Uhr: "Pro Bahn" beklagt fehlendes Mindestangebot

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" in Schwaben hätte sich ein "verbindliches Mindestangebot an Reisemöglichkeiten" gewünscht. Das habe man für den Streikfall auch "immer wieder gefordert". Stattdessen müsse man jetzt "massive Beeinträchtigungen beim Zugverkehr der DB" im Fern-, Regional und S-Bahnverkehr befürchten.

Landesvorstand Jörg Lange wies außerdem darauf hin, dass die "Mehrheit der Fahrdienstleiter in den Stellwerken" in der Konkurrenzgewerkschaft EVG organisiert sei, demnach also gar nicht zum Ausstand aufgerufen ist.

12.27 Uhr: Bahn sagt zweite Tarifrunde mit Gewerkschaft GDL ab

Eigentlich wären für Donnerstag und Freitag weitere Gespräche zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL geplant gewesen. Wegen der angekündigten Warnstreiks hat die Bahn diese Gespräche jetzt aber abgesagt. "Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", sagte Personalvorstand Martin Seiler zur Begründung.

12.15 Uhr: Verspätungen wohl auch bei der bayerischen Regiobahn

Auch auf den Strecken der Bayerischen Regiobahn, kurz BRB, kann es im Zuge des GDL-Warnstreiks zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Darauf hat die BRB auf Anfrage hingewiesen. Das Unternehmen werde zwar nicht bestreikt, aber die Fahrdienstleiter der DB Netz AG könnten sich am Streik beteiligen, und ohne Fahrdienstleiter findet kein Zugverkehr statt, so eine Pressesprecherin.

Für die BRB sei schwer vorherzusehen, wie viele Fahrdienstleiter sich am Mittwochmorgen am GDL-Streik beteiligen. Allen Kunden der BRB wird empfohlen, sich morgen Früh aktuell auf der Website und auf Facebook zu informieren.

11.52 Uhr: Bahn erwartet massive Einschränkungen durch Streik

Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn wird im bayerischen Regionalverkehr massive Einschränkungen zur Folge haben. Der Streik soll am Mittwochabend um 22 Uhr beginnen und am Donnerstagabend enden.

Die DB appellierte an ihre Fahrgäste, nicht notwendige Reisen zu verschieben. "Wegen des Warnstreiks kommt es in diesem Zeitraum zu massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der Deutschen Bahn", warnte das Staatsunternehmen auf seiner Webseite.

In einzelnen Regionen werden laut DB womöglich gar keine Züge fahren - allerdings waren die Einzelheiten am Mittwochvormittag noch unklar. Die zur DB gehörenden S-Bahnen in München und Nürnberg warnten ebenfalls vor Beeinträchtigungen.