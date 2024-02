Simon Marius: Ansbach feiert seinen Hofastronomen

"Immer nur Zweiter": Theater, Ausstellungen, Vorträge & Konzerte

Die Stadt Ansbach widmet nun dem Astronomen ein Jubiläumsjahr, das am 28. Februar mit einem Festakt in der Karlshalle im Kulturzentrum eingeleitet wird. Dort wird es neben einem Vortrag auch Aufführungen in Form von Theaterstücken und einem Konzert geben, erklärt Kulturreferentin Nadja Wilhelm. So zeigt das Kurztheater "Simon auf der Couch", aufgeführt vom Verein Art & Friedrich e.V., Simon Marius als einen erstklassigen Astronomen, der zeitlebens und darüber hinaus immer nur Zweiter war. Darüber hinaus sind ab März Vortragsreihen in Verbindung mit Ausstellungen des Fotoclubs Ansbach geplant.

"Pop-Up"-Sternwarte und KI-Sprachmodell für Simon Marius

Bei der "Grünen Nacht" Ende September wird Simon Marius außerdem eine "Pop-Up"-Sternwarte gewidmet. Aktuell entwickelt die Hochschule ein KI-Sprachmodell des Astronomen, das erlaubt, mit ihm zu sprechen und es sind Aktionen für Kinder an Schulen vorgesehen. Das ganze Jahr über soll Simon Marius außerdem Briefköpfe, Bäckertüten und ähnliches in Ansbach schmücken, so Wilhelm weiter.