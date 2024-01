Gute Polarlicht-Chancen in 2024 auch für Bayern

Deswegen haben Polarlichter, die in Bayern auftauchen, eine ganz andere Farbe als die im hohen Norden, erklärt Wolfgang Steinbrecht vom Deutschen Wetterdienst (DWD), der in der Wetterstation auf dem Hohen Peißenberg im oberbayerischen Alpenvorland arbeitet: "Meistens sieht man bei uns in der Gegend, weil wir doch relativ weit weg sind von der Polarregion, Licht aus ungefähr 200 bis 300 Kilometern Höhe. Das kommt dann von [atomarem] Sauerstoff und ist rot. Was es auch noch häufig gibt, ist grünes Polarlicht. Das kommt von Sauerstoffmolekülen und das passiert in tieferen Höhen." In der Nähe der Pole sind die Lichter dagegen häufiger blau-violett, weil mehr Stickstoff von den Sonnenteilchen getroffen wird.

Warum könnten 2024 Polarlichter in Bayern auftauchen?

Sonnenstürme sind nicht immer gleich wahrscheinlich, sondern davon abhängig, wie aktiv die Sonne gerade ist. Die Sonnenaktivität folgt einem elfjährigen Rhythmus und ist an der Zahl der Sonnenflecken auf der Oberfläche der Sonne erkennbar: Je aktiver die magnetischen Prozesse im Sonneninneren sind, desto mehr und größere Sonnenflecken gibt es und desto häufiger brechen Sonnenstürme los.

Das letzte Maximum des Sonnenfleckenzyklus war 2012 und 2013, vor rund elf Jahren. Und schon 2023 zählten Forschende eine sehr hohe Zahl an Sonnenflecken. Das Maximum wird der Zyklus voraussichtlich in diesem Jahr erreichen, so die Vermutung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Steinbrecht: "Wir erwarten, dass die Sonne 2024 ziemlich aktiv ist. Und da haben wir gute Chancen, dass wir Polarlichter sehen."

Wie erfahre ich, wann genau Polarlichter zu sehen sind?

Polarlichter werden aber trotzdem so selten sein, dass Sie nicht einfach mal so drauf los zum Polarlichter-Gucken gehen können. Sie brauchen eine konkrete Vorhersage, dass ein starker Sonnensturm im Anmarsch ist. Doch die Weltall-Wettervorhersage ist schwierig. Der koronalen Massenauswurf, das Losbrechen des Sonnensturms, kann mit Sonnensonden wie SOHO beobachtet werden. Meist brauchen die Sonnenteilchen dann zwei, drei Tage von der Sonne bis zur Erde. Doch ob sie die Erde überhaupt treffen und in welcher Stärke, das lasse sich erst sehr kurzfristig sagen, bedauert Jens Berdermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): "Das Problem ist, dass man zu Beginn des Ereignisses an der Sonne noch nicht weiß, ob die Erde getroffen wird. Es gibt einen Punkt zwischen Erde und Sonne, wo wir einen Satelliten mit Sonnenwindbeobachtungsinstrumenten haben. Aber leider 1,5 Millionen Kilometer entfernt, also nur noch der letzte kleine Teil. Und wir haben nur noch eine Vorhersagezeit, bis die Störung die Erdatmosphäre erreicht, von einer halben bis Dreiviertelstunde."

Es gibt einige Webseiten, die die Polarlicht-Wahrscheinlichkeit für verschiedene Regionen abschätzen [externe Links]:

Unter welchen Bedingungen kann ich Polarlichter am besten sehen?

Um das farbige, schimmernde Licht am Himmel gut sehen zu können, brauchen Sie vor allem eins: Dunkelheit. "Also wenn man Polarlichter sehen will, muss es Nacht sein, der Himmel muss dunkel sein. Und klar muss es auch sein, sonst sieht man nicht in die Höhen, in denen Polarlichter erscheinen," erklärt Steinbrecht vom DWD. Das ist auch der Grund, warum wir Polarlichter eher im Winterhalbjahr sehen: Die Nächte sind länger. Das hängt aber nicht mit der Sonnenaktivität zusammen: Häufiger sind Polarlichter im Winter nicht, nur besser zu sehen. Auch alle künstlichen Lichtquellen sollten Sie meiden, wenn Sie Polarlichter entdecken wollen.

Und stecken Sie Ihre Erwartungen nicht zu hoch: An Bayerns Nachthimmel werden Sie keine wirbelnden, wild tanzenden hellen Lichter sehen. Vielleicht müssen Sie sogar erst überlegen, ob das wirklich ein Polarlicht ist, was da über Ihnen schimmert. Denn meist sind Polarlichter bei uns eher zart.