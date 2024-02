Traum erfüllt und eigene Burg in der Fränkischen Schweiz gekauft

Ein hoher, runder Steinturm als Treppenhaus, ein schwarzes Schieferdach, ein bisschen Fachwerk und eine beige-gelbe Fassade. So thront Burg Kohlstein bei Gößweinstein über einem bewaldeten Hang in der Fränkischen Schweiz. Thomas Schweighofer hat großes vor mit der baufälligen Burg, denn er hat sie gekauft. "Das ist ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung geht", schwärmt der 42-Jährige. Und hofft gleichzeitig darauf, beim Bau keine bösen Überraschungen zu erleben.

Seit kurzem hat er die Schlüssel zur Burg. Nun geht es darum, alles zu entdecken. Denn in dem mehr als 500 Jahre alten Gebäude haben etliche Vorbesitzer ganz schön viel hinterlassen. Von der Kanone über die Ritterrüstung bis hin zum Kronleuchter und altem Geschirr – alles ist ziemlich verstaubt. Erst mal muss der Burgherr also entrümpeln. In jedem Schrank finde er Dinge, mit denen er nicht unbedingt gerechnet hätte, berichtet Schweighofer: "Das geht von einer toten Maus bis hin zu einer wertvollen Uhr. Da ist alles dabei."

Renovierung in Abstimmung mit dem Denkmalschutz

Etwa 300 Quadratmeter hat seine Burg mitsamt Nebengebäude, ein eher kleines Exemplar also. Dennoch ist viel zu tun. Ein neues Heizsystem muss rein, ebenso eine Innendämmung. Böden, Fenster und Decken müssen renoviert werden. Das alles in Absprache mit dem Denkmalschutz. Da kommt es gelegen, dass Thomas Schweighofer Bauingenieur ist. Trotzdem – es brauche für so eine Aufgabe durchaus auch Mut, sagt er.

Schweighofer will hier sowohl wohnen als auch arbeiten. Und auch eine Ferienwohnung kann er sich vorstellen, einzurichten und zu vermieten. Er hat sich in die alte Burg schockverliebt: "Im Prinzip gefällt mir alles. Das beginnt bei den alten Böden, die wir herrichten wollen, die dicken Mauern gehören zu einer Burg dazu, ein bisschen Fachwerk haben wir auch in den oberen Geschossen, das find' ich auch sehr schön. Die Stuckdecken, die Gemälde, die Waffen an den Wänden, das ist einfach eine Burg durch und durch", erzählt der Burgherr.

Durch Zufall bei einer Winterwanderung entdeckt

Entdeckt hat er seine Burg übrigens im Vorbeigehen, bei einer Winterwanderung. "Ich habe mich gefragt, wem gehört dieser Kindheitstraum, der hier steht, und weil ich dann nichts drüber rausfinden konnte, habe ich dann letzten Endes einen Brief geschrieben und den in den Briefkasten eingeworfen", erinnert er sich.

Und tatsächlich: Der damalige Besitzer meldet sich ein halbes Jahr später über einen Makler bei ihm und verkauft. Schweighofer zahlt ungefähr so viel wie für ein Einfamilienhaus. Und genauso viel, denkt er, wird er nochmal in die Renovierung stecken müssen. In knapp einem Jahr will der Burgherr einziehen und seinen Traum vom Leben in der Burg Wirklichkeit werden lassen.