Astronomen finden das wohl hellste und gefräßigste Objekt im All

Astronomen haben mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile einen sehr hellen Quasar (quasi-stellar radio source, "sternenähnliche Radioquelle") untersucht und festgestellt: Er ist nicht nur der hellste bisher bekannte Quasar, sondern das am stärksten leuchtende Objekt, das je im Universum gefunden wurde: 500 Billionen Mal heller als unsere Sonne strahlt der Quasar, berichtet das Team um Christian Wolf von der Australian National University in der Fachzeitschrift Nature Astronomy.

Quasare sind extrem hell

Quasare sind die extrem hellen Kerne entfernter Galaxien und werden von supermassereichen Schwarzen Löchern angetrieben. Gase und andere Materie von verschlungenen Sternen rotieren um das Schwarze Loch in Form einer Scheibe und senden dabei gewaltige Mengen an Strahlung aus. Quasare gehören zu den hellsten Objekten im All. Selbst weit entfernte Quasare sind von der Erde aus noch sichtbar. Nur kurzzeitige kosmische Ereignisse wie eine Supernova oder ein Gammastrahlenblitz strahlen noch heller.