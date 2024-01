Himmel über Berlin: Asteroid spektakulär verglüht

Der Asteroid war nur einen Meter groß, bevor er in der Nacht zum Sonntag nahe Berlin in der Erdatmosphäre verglühte. Die Nasa hatte den Feuerball für 1.32 Uhr (MEZ) westlich von Berlin bei Nennhausen (Lkr. Havelland in Brandenburg) angekündigt. Anschließend kursierten viele Bilder und Videos in sozialen Medien.