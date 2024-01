Simon Marius - das fränkische Mobbingopfer des Galileo Galilei

Eigentlich hatte der 37-jährige Simon Marius schon eine ganz gute Karriere als Astronom hingelegt, als er am 8. Januar 1610 mal wieder sein Fernrohr zum Himmel richtete und eine Entdeckung machte, die in puncto Weltbekanntheit sein Verhängnis wurde: "Damals habe ich den Jupiter zum ersten Mal gesehen. Und ich entdeckte winzige Sternchen in gerader Linie mal hinter, mal vor dem Jupiter." Was Marius entdeckte, waren einige der hellsten Monde des Jupiters.

Galileo Galilei entdeckt die Jupitermonde einen Tag zuvor

Doch Simon Marius, zu der Zeit Hofastronom beim Ansbacher Markgrafen, hatte bei mehreren seiner Entdeckungen das Pech des ewig Zweiten. Bei den Jupitermonden lief ihm ausgerechnet der berühmte italienische Astronom Galileo Galilei den Rang ab, der seinerseits am 7. Januar 1610 die Entdeckung der vier hellsten Jupitermonde verzeichnete – und auch gleich publizierte.

Heutige Forscherinnen und Forscher kennen den Kummer der "Leider doch nicht ersten"-Publikation zu einer Studie: Pierre Leich, Leiter der Simon Marius Gesellschaft, meint, das sei dann leider in der Wissenschaft wie im Sport: "Alle werden vergessen ab Platz zwei."

Simon Marius veröffentlichte seine Entdeckung der Monde des Jupiters nämlich erst im Jahr 1614 in seinem Werk Mundus Iovialis ("Die Welt des Jupiters"). Da war sein italienischer Konkurrent geschickter: Galilei berichtete gleich noch im März 1610 von seiner Entdeckung, die er - seinen Geldgebern zu Ehren - die Mediceischen Planeten nannte und die heute als Galileische Monde bezeichnet werden: Kallisto, Ganymed, Europa und Io.