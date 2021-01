Schulen im Corona-Modus: Weniger Proben, spätere Zeugnisse

Weniger Leistungsnachweise, spätere Zwischenzeugnisse, angepasste Aufgaben für Viertklässler vor dem Übertritt: Mit diesen Maßnahmen will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) die Corona-bedingt schwierige Situation vieler Schülerinnen und Schüler erleichtern. In den Jahrgangsstufen 5 bis 10 wolle man die Zahl der Schulaufgaben in diesem Schuljahr reduzieren, bekräftigte Piazolo bei einer Pressekonferenz zum Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien. In der vierten Klasse – also vor dem Übertritt auf eine weiterführende Schule – sollen demnach heuer 14 statt den bisher 18 geplanten Aufgaben geschrieben werden.

Zudem werden laut Piazolo die Abschlussprüfungen in allen Schularten verschoben, die Details wolle man noch absprechen. Auch ihre Zwischenzeugnisse erhalten Bayerns Schülerinnen und Schüler später – und zwar am 5. März statt wie bisher geplant am 12. Februar. "So können sich Eltern und Schüler darauf verlassen, dass sie einen aussagekräftigen Zwischenbericht über den Leistungsstand erhalten, erklärte der Minister. Auch das sogenannte "Übertrittszeugnis" in der vierten Klasse soll um rund eine Woche nach hinten verschoben werden. Es werde auch verbindliche Hinweise für Schwerpunktsetzungen im Lehrplan geben, damit Lehrkräfte und Schüler nicht unter Zeitdruck gerieten, sagte Piazolo.

Schulen: Piazolo will "hohe Qualität erhalten"

Der Minister verteidigte die Entscheidung, im gesamten Januar wegen Corona auf Präsenzunterricht zu verzichten. Er verwies darauf, dass "wir in allen Gremien lange mit uns gerungen haben". Auch der Schulbereich müsse aber einen "Beitrag zur Kontaktreduktion" bringen. Grundsätzlich wolle man allerdings "die hohe Qualität des bayerischen Schulsystems erhalten".

Der Kultusminister rechtfertigte auch den Beschluss der Staatsregierung, die Faschingsferien in diesem Jahr zu streichen - und stattdessen von 15. bis 19. Februar eine zusätzliche Unterrichtswoche anzusetzen. Ein Grund dafür laut Piazolo: Für Klassen, die möglicherweise ab 8. Februar in den Präsenzunterricht zurückkehren, wäre es "pädagogisch nicht sinnvoll", gleich eine Woche nach dem Start wieder in die Ferien zu gehen. Grundsätzlich hoffe man, "dass wir im Februar mit möglichst viel Präsenzunterricht starten können", betonte Piazolo. Ob das auch gehe, lasse sich aber noch nicht absehen.

"Mebis": Piazolo sieht "gehypte" Debatte

Mit Blick auf den Wirbel um die wiederholten Ausfälle der bayerischen Online-Lernplattform Mebis wegen Überlastung sprach Piazolo von einer "beinahe unnatürlich gehypten" Debatte. "Distanzunterricht ist nicht Mebis", betonte der Minister. Die Lernplattform schaffe keinen direkten Kontakt zum Schüler, dafür seien Video-Konferenz-Tools wichtiger. Piazolo wies in diesem Zusammenhang auch den Spott an der Empfehlung des Kultusministeriums zurück, dass Lehrer auch per Telefon Kontakt zu ihren Schülern aufnehmen könnten.

Für bestimmte Dinge eigne sich Mebis sehr gut, betonte Piazolo. Der Minister räumte allerdings ein, die technischen Probleme bei der Plattform seien "sehr ärgerlich" gewesen. Über die Weihnachtsferien sei Mebis technisch weiterentwickelt worden. "Grundsätzlich kann Mebis mit einer hohen Zahl an Nutzung umgehen." Ohnehin werde die Plattform nur von etwa 15 Prozent der Schüler am Tag genutzt. Zu Problemen komme es, wenn sich "sehr viele Nutzer zeitgleich einloggen". Für eine Entlastung könne da eine Entzerrung sorgen.

Ausschuss-Sondersitzung im Landtag?

Derweil haben Grüne, SPD und FDP im Landtag eine Sondersitzung des Bildungsausschusses beantragt. "FW-Kultusminister Piazolo hat es bislang versäumt, ein klares Konzept vorzulegen, wie Schule unter Pandemiebedingungen funktioniert und wie das restliche Schuljahr 2020/21 gut zu Ende gebracht werden kann", hieß es zur Begründung. "Auf der Tagesordnung der Bildungsausschuss-Sondersitzung sollen der Bericht des FW-Kultusministers, eine Aussprache zum Schulstart im Januar und den ungelösten Problemen beim digitalen Unterricht stehen." Zuletzt hatten Abgeordnete von FDP, SPD und AfD im Landtag Piazolo zum Rücktritt aufgefordert.

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben.