Piazolo will nicht von Mebis abgeraten haben

Wenn am Montag die Schulen in den dreiwöchigen Distanzunterricht starten, sollen nicht alle gleich die Lernplattform Mebis nutzen. So steht es in einem Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen. Als Aufforderung, Mebis gar nicht zu verwenden, will Kultusminister Michael Piazolo seine Worte an die Schulleiter nicht verstanden wissen.

Piazolo: Habe nicht von Mebis abgeraten

Auf Nachfrage teilte er dem BR mit, er habe den Schulen nicht von Mebis abgeraten. IT-Experten hätten seinem Haus aber empfohlen, den Zugang zu Mebis zwischen 8 und 9 Uhr zeitlich zu staffeln, das habe man entsprechend organisiert.

Die Formulierungen aus dem Ministerium lesen viele aber anders, besonders den Hinweis "die Lernplattform am 11.1. nur sehr zurückhaltend zu nutzen". Die FDP, die SPD und die AfD forderten Michael Piazolo müsse zurücktreten.

Opposition fordert Rücktritt Piazolos

Schon vor Weihnachten hatte die FDP im Landtag Piazolos Ende als Kultusminister verlangt. Fraktionschef Martin Hagen sagte dem BR, Ministerpräsident Söder habe Piazolo ein Ultimatum gestellt. Zum Schulbeginn am 11. Januar müsse Mebis laufen, das sei nicht der Fall. Er finde, so Hagen, es sei Zeit für personelle Konsequenzen.

Das sehen auch die anderen Oppositionspartien so. Margit Wild von der SPD sagte, sie bedauere die Kinder und Jugendlichen. Zu viel Zeit sei verloren worden.

"Desaströs" und "lächerlich"

Die Bilanz des Kultusministers sei desaströs, sagt auch Ingo Hahn, der Fraktionschef der AfD. Seiner Meinung nach ist der Minister deshalb auch nicht mehr haltbar. Hahn befürchtet, dass Mebis auch am Montag nicht funktionieren werde. Schließlich habe es die vergangenen zehn Monate ja auch nicht funktioniert.

Max Deisenhofer von den Grünen beispielsweise hält das ganze Schreiben geradezu für lächerlich. Seiner Meinung nach wird die Panik im Ministerium spürbar.