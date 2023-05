Sana-Klinik in Pegnitz: Evakuierung wegen chemischer Reaktion

Wegen der Reaktion chemischer Stoffe ist die Sana-Klinik in Pegnitz im Landkreis Bayreuth am Samstag geräumt und dann gesperrt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst hatte die Klinikleitung den Austritt eines Gases vermutet, infolgedessen Patientinnen und Patienten evakuiert wurden. Der Gasaustritt habe sich aber nicht bestätigt, so die Polizei.

Möglicherweise ein Fall für das Landeskriminalamt

Es habe eine Reaktion zwischen Reinigungsmitteln und einer weiteren Flüssigkeit gegeben, die aber noch nicht bestimmt werden konnte. Dabei sei es wahrscheinlich zu einer Verdampfung gekommen, heißt es weiter. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat die Bayreuther Kripo die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise werde das Bayerische Landeskriminalamt zur Ursachenforschung hinzugezogen.

Vorfall im Kellerraum des Krankenhauses

Der Vorfall ereignete sich in einem Kellerraum der Klinik. Ein Mitarbeiter erlitt Atemwegsreizungen und setzte einen Notruf ab. 30 Patienten wurden sicherheitshalber in drei Krankenhäuser in der Umgebung verlegt, zehn Patienten nach Hause entlassen. Sie waren alle unverletzt geblieben.

Sana-Klinik hat wieder Betrieb aufgenommen

Am Sonntagnachmittag nahm das Krankenhaus in Pegnitz seinen Betrieb wieder auf. Alle Räume seien seither nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft, Polizei und Feuerwehr ohne Auflagen zugänglich, teilte die Klinikleitung mit. Die evakuierten Patienten werden zeitnah nach Pegnitz zurück gebracht, so die Klinik.