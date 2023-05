Nach Gas-Austritt: Sana-Klinik Pegnitz wieder in Betrieb

Nach dem Austritt von Gas in der Sana-Klinik in Pegnitz im Landkreis Bayreuth öffnet das Krankenhaus bereits heute wieder. Ab 17 Uhr nehme die Klinik "uneingeschränkt den Betrieb auf", teilte das Krankenhaus mit. Alle Räume seien nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, Polizei und Feuerwehr ohne Auflagen zugänglich, heißt es. Dies gelte auch für den Technikraum, in dem am Samstag Gas ausgetreten war.

Gutachter muss ausgetretenes Gas bestimmen

Bei dem ausgetretenen Gas handele es sich aber nicht um Erdgas. Welche Gase ausgetreten seien, werde noch ermittelt. Ein Gutachten soll dies laut Polizei am Montag klären. Die Polizei hatte bisher von einer chemischen Substanz gesprochen.

Die vorsorglich in andere Krankenhäuser verlegten Patienten würden zeitnah wieder nach Pegnitz gebracht, heißt es in der Mitteilung weiter. 30 Patienten waren nach dem Austritt des Gases am Samstag in drei umliegende Krankenhäuser verlegt und zehn weitere Patienten nach Hause entlassen worden. Sie blieben unverletzt.

Hausmeister und Feuerwehrmann erlitten Reizungen

Der Technikraum wurde nach dem Gasaustritt von der Polizei versiegelt. Der Hausmeister und ein Feuerwehrmann, die den Technikraum inspizierten, klagten über Reizungen. Die Reizungen seien aber mittlerweile abgeklungen. Mehr als 200 Kräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren im Einsatz.