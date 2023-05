Autofahrer tötet sieben Menschen vor Einwandererunterkunft

Ein Autofahrer ist vor einer Einwandererunterkunft im US-Bundesstaat Texas in eine Menge gefahren und hat sieben Menschen tödlich verletzt. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Brownsville nach Polizeiangaben verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Noch sei unklar, ob es sich um einen Unfall oder um Absicht handele, sagte Polizeisprecher Martin Sandoval dem Lokalfernsehen.

Dem Sprecher zufolge überfuhr der Fahrer mit einem Geländewagen die Menschen, während sie an einer Bushaltestelle vor dem Gebäude warteten. In dem eigentlich als Obdachlosenunterkunft vorgesehenen Gebäude seien wegen des "derzeitigen Andrangs" Einwanderer untergebracht.

Der Direktor der Unterkunft, Victor Maldonado, teilte mit, eine Überwachungskamera habe den Unfall aufgezeichnet. "Was wir auf dem Video sehen ist, dass dieser SUV, ein Range Rover, über die Ampel gefahren ist, die etwa 30 Meter entfernt war, und die Leute, die dort an der Bushaltestelle saßen, einfach überfahren hat", sagte Maldonado. Die meisten Opfer stammten aus Venezuela.

Mehr Migranten aus Mexiko erwartet

Brownsville liegt direkt an der Grenze zu Mexiko. US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas hatte die Stadt am Freitag besucht und Migranten vor einem illegalen Grenzübertritt gewarnt. Die Lage an der Südgrenze der USA zu Mexiko ist seit langem angespannt angesichts einer großen Zahl von Migranten, die versuchen in die Vereinigten Staaten zu gelangen.

Die US-Behörden bereiten sich derzeit auf das Auslaufen einer als "Title 42" bekannten Abschieberegelung am Donnerstag vor. Die im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump eingeführte Regelung sieht vor, dass an der Grenze zu Mexiko aufgegriffene Migranten umgehend abgewiesen werden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Mit dem Auslaufen der Regelung erwarten die Behörden, dass noch mehr Migranten an die Grenze kommen werden.

Amoklauf sorgt für Entsetzen in Texas

Erst am Samstag war Texas von einem neuerlichen Fall von blutiger Waffengewalt erschüttert worden: Bei einem Amoklauf in einem belebten Einkaufszentrum im Bundesstaat Texas tötete ein Schütze acht Menschen. US-Präsident Joe Biden teilte am Sonntag mit, unter den Toten seien auch Kinder.

Die Tat ereignete sich am Samstag in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas. Ein Polizist, der zu dem Zeitpunkt vor Ort war, habe den mutmaßlichen Täter erschossen, bevor es weitere Todesopfer habe geben können, erklärten örtliche Behörden. Mehrere Menschen wurden bei der Attacke verletzt. Augenzeugen berichteten von verstörenden Szenen.

Mit Informationen von AFP und AP