Chemischer Stoff ausgetreten: Klinik in Pegnitz evakuiert

Wegen des Austritts eines chemischen Stoffes in einem Kellerraum ist das Sana-Klinikum in Pegnitz (Lkr. Bayreuth) am Samstagabend vorsichtshalber evakuiert worden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken gibt es keine Verletzten und es besteht keine unmittelbare Gefährdung. Aus Sicherheitsgründen würden dennoch die derzeit rund 40 Patienten in andere Krankenhäuser verlegt, sagte eine Polizeisprecherin.

Chemischer Stoff wohl bei Reinigungsarbeiten ausgetreten

Es sei ein chemischer Stoff ausgetreten, mutmaßlich im Zusammenhang mit Reinigungsarbeiten. Dieser habe zu Reizungen der Atemwege geführt. Um was für einen Stoff es sich genau handelt, ist derzeit noch unklar.

Laut der Feuerwehr Pegnitz werden durch Einsatzkräfte in Vollschutzanzügen momentan Messungen vorgenommen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist vor Ort.