Einer der besten Lehrer Deutschlands unterrichtet in Passau

Englischunterricht in der zehnten Klasse der Dreiflüsse-Realschule in Passau: Lehrer Marc-Andree Hennekes bittet seine Schüler, sich vier Fotos anzuschauen. Er will von ihnen wissen, welche von einer künstlichen Intelligenz generiert wurden und welche echt sind. Die Jugendlichen dürfen fünf Minuten im Internet recherchieren. Danach tauschen sie sich auf Englisch darüber aus, welche Bilder sie für Fake halten.

Gesellschaftlich Relevantes in den Unterricht packen – Unterricht wie dieser ist wohl typisch für Lehrer Marc-Andree Hennekes. Auch deshalb darf er sich "ausgezeichnete Lehrkraft" nennen. Er bekommt am Montag in Berlin den Deutschen Lehrkräftepreis verliehen. Neben ihm gibt es noch weitere neun "ausgezeichnete" Lehrer. Hennekes aber ist der einzige aus Bayern in der Runde.

Schüler haben ihn heimlich angemeldet

Angemeldet hat ihn seine Abschlussklasse aus dem vergangenen Schuljahr. "Ich wusste nicht, dass sie mich vorgeschlagen haben. Sie haben komplett dicht gehalten. Ich habe im Februar per Mail erfahren, dass ich prämiert wurde. Ich bin von den Socken und richtig stolz", erzählt Hennekes und lächelt. Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Video gedreht, für ihren Lehrer geworben und damit die Jury überzeugt. "Er war nicht nur unser Klassenleiter, sondern auch unser bester Freund an der Schule. Wenn es Probleme gab, konnte man zu ihm kommen", sagt im Film zum Beispiel der 16 Jahre alte Henry.

Die Jugendlichen bezeichnen ihren Lehrer als hilfsbereit, fair und gut gelaunt. Außerdem habe er sie außerordentlich gut für die Englisch-Abschlussprüfung vorbereitet. Einzige Macke bei so viel Lob? "Er hat einen sehr flachen Humor und lacht am lautesten über seine eigenen Witze", sagt die 16 Jahre alte Leni Seidl - und lacht.

Mischung aus Nähe und Distanz

Was ihn zu einem der besten Lehrer in Deutschland macht? "Vielleicht liegt es daran, dass ich authentisch bin. Ich bin vor den Kindern der, der ich bin. Und ich versuche, im Unterricht ständig neue Sachen zu machen und wenn es schief geht, steh' ich dazu", versucht sich der 49-Jährige an einer Erklärung. Für Rektorin Marion Katzbichler sind diejenigen Lehrkräfte am besten, die sich als Mentoren und Wegbegleiter verstehen. "Den guten Lehrer macht das Gespür aus, dass er weiß: Wie weit kann ich unterstützen und wo muss ich distanziert sein."

Lob für digitale Medien im Unterricht

Die Jury, bestehend aus Mitgliedern des deutschen Philologenverbands und der Heraeus Bildungsstiftung, wählte Marc-Andree Hennekes unter 8.500 vorgeschlagenen Lehrkräften aus - unter anderem wegen seines abwechslungsreichen Unterrichts und des Einsatzes digitaler Medien. Hennekes ist zusammen mit einer Kollegin nämlich auch für das Schulfernsehen an der Dreiflüsse-Realschule verantwortlich.

"PengTV" berichtet über das ganz normale Schulleben, interviewt aber auch mal Prominente. Sogar Ministerpräsident Markus Söder war schon auf Sendung. Zudem entstehen Erklär-Videos für Fächer wie Chemie oder Mathe. Sein Preisgeld von 500 Euro möchte Hennekes auch in diese Produktionen stecken. Er hat vor, seinen Schülern bessere Mikrofone zu kaufen.