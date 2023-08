Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Runder Tisch: Keine schnelle Wolfsentnahme im Altmühltal

Im Altmühltal sind derzeit zwei Wölfe sesshaft. Einer davon hat mehrere Schafe in der Region gerissen. Damit hat sich heute nun ein Runder Tisch am Landratsamt in Eichstätt beschäftigt. Dabei waren Vertreter von Tierhaltern und Naturschutzverbänden.