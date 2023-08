Mercosur: Bauernverband und Bund Naturschutz fordern Stopp

Kritik an Praktiken in Südamerika

"Allein schon, wenn deutsche Firmen wie BASF oder Bayer Pestizide verkaufen, die zum Teil in der Europäischen Union überhaupt nicht zugelassen sind, um dann damit in Brasilien und Argentinien Landwirtschaft zu betreiben, wir dann letztlich die Rückstände wieder zurückbekommen, dann widerspricht das völlig den Zielen der Europäischen Kommission und der Europäischen Union", so Mergner.

Bauernverbandspräsident Felßner kritisiert unter anderem, dass in Südamerika Rindermast mithilfe von Antibiotika und Hormonen stattfindet. Auch wenn dieses Fleisch offiziell nicht in die EU eingeführt werden dürfe, sei das kein akzeptabler Standard, sagt Felßner: "In Europa ist es so, dass ich nicht einen Teil meines Betriebes ohne Hormone bewirtschaften kann und einen anderen Teil des Stalles mit – weil ich das Eine dahin vermarkte, das Andere dorthin. Sondern bei uns wirst Du als Landwirt, wenn Du nur die Substanz besitzt, bestraft. Und Du wirst nie wieder Tiere halten."

Felßner: "Ist für mich nicht akzeptabel"

Den niedrigeren Standards in Südamerika stünden hierzulande immer strengere Auflagen und Kontrollen gegenüber: "In Europa werden Landwirte im Moment im Zwei-Tages-Rhythmus mit Satelliten kontrolliert, wie sie ihre Flächen bewirtschaften, da geht es quadratmetergenau. Und da werden harte Sanktionen ausgesprochen, wenn ein Fehler passiert", so Felßner. "Und auf der anderen Seite importieren wir Waren aus Ländern, wo wir wissen, dass Regenwald gerodet wird, wo wir wissen, dass nicht nachhaltig gearbeitet wird, dass Wasser verseucht wird. Und das ist für mich nicht akzeptabel."

Importe würden Druck verstärken

Erleichterte Rindfleischimporte würden den Druck auf die heimischen Landwirte zudem weiter verstärken, ist sich Bayerns Bund-Naturschutz-Chef Mergner sicher: "Natürlich kann man sagen: Die 99.000 Tonnen zusätzliche Rindfleischimporte in die EU, die vorgesehen sind, machen hier nicht das Gros aus." Aber es bestehe bereits jetzt eine Überversorgung, was die Erzeuger entsprechend unter Druck setze.

Zudem, so Bauernverbandspräsident Felßner, handele es sich hier nicht um ganze Rinder, sondern um die wertvollen Edelteile: "Das sind Lenden, das sind Steaks, das ist genau das Edelteil, das wir in der Wertschöpfung in Europa bei den Rindern brauchen. Und damit wird der Markt empfindlich gestört."