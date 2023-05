"jetzt red i" live: Streit um Bär und Wolf

Neben den Bären sind es vor allem die Wölfe, die den bayerischen Landwirten Kopfzerbrechen bereiten. Besonders schwierig ist die Situation für die Almbauern, denn sie können ihre Tiere im bergigen Gelände nur schlecht durch Zäune schützen.

Wolf war 2021 in Bergen

Selbst in Wohngebieten werden immer wieder Wölfe gesichtet, wie im oberbayerischen Bergen, wo im Dezember 2021 ein Wolf durchs Dorf streifte. Die bayerische Staatsregierung hat jetzt eine Verordnung verabschiedet, die den Abschuss von Wölfen in Zukunft erleichtern soll. Für Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) ein Schritt in die richtige Richtung: "Wir handeln, sonst stirbt die Almwirtschaft."

Klage gegen Wolfsverordnung

Ludwig Hartmann, Fraktionschef der Grünen, kritisiert das Vorgehen als "typische Markus Söder Nebelkerze". Er verweist darauf, dass der Wolf europäischen Schutzstatus genieße - den könnten CSU und Freie Wähler nicht einfach aushebeln. Der BUND Naturschutz hat bereits Klage gegen die neue Wolfsverordnung eingereicht.

"jetzt red i" diskutiert über den Umgang mit Bär und Wolf

Sollen Wolf und Bär geschossen werden, wenn sie Weidetiere gefährden? Oder müssen wir lernen, wieder mit Wildtieren zu leben? Wie gefährlich sind Wolf und Bär für die Menschen?

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und Christian Hierneis, umwelt- und tierschutzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag.

"jetzt red i" am 24. Mai 2023 um 20:15 Uhr live aus Bergen im Chiemgau im BR Fernsehen oder hier im Stream auf BR24.

