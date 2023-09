Regener SPD-Landrätin fordert vom Bund andere Asylpolitik

Die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) hat eine vor kurzem beschlossene Resolution des Regener Kreistags zur Asyl- und Migrationspolitik nach Berlin geschickt: an den Bundeskanzler, die Bundesinnenministerin und die Vertreter der Fraktionen im Deutschen Bundestag. Das gab Röhrls Pressestelle heute bekannt. Darin wird vom Bund eine Reform der momentanen Asylpolitik gefordert.

Röhrl kritisiert geplante Unterkunft im Hotel Rabenstein

Die SPD-Politikerin weist darauf hin, dass die "überbordende Einwanderung" das Schaffen neuer Kapazitäten und Unterkünfte erfordert. Eine geplante Gemeinschaftsunterkunft in einem vor kurzem aufgegebenen 4-Sterne-Hotel in Rabenstein kritisiert die Landrätin jedoch. "Dies schürt Unsicherheiten über die Zukunft des Ortsgefüges, über den sozialen Zusammenhalt und die Stabilität der Ortsteile insgesamt", so Röhrl. Sowohl die Kreisverwaltung als auch die Bürgerinnen und Bürger selbst würden an ihre Grenzen stoßen.

"Die massiv ansteigenden Zahlen an Geflüchteten und Schutzsuchenden aus aller Welt bereiten mir und den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Regen große Sorge." Rita Röhrl, Landrätin im Landkreis Regen

Berlin sollte auf untere Verwaltungsbehörden hören

Dabei gehe es nicht um Ablehnung oder gar Missgunst gegenüber den Asylsuchenden, es mangele an Verhältnismäßigkeit bei der Aufnahme und Verteilung der Geflüchteten. Die Politiker in Berlin sollten beim Thema Asyl die Stimmen der unteren Verwaltungsbehörde nicht ungehört lassen. "Noch ist es nicht zu spät, eine Reform im Rahmen der geltenden Unionsrechtslage zu erwirken", so Rita Röhrl.