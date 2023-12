Melanie Katharina Marks studierte Wirtschafts-, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Köln, Paris und München und wurde an der Deutschen Journalistenschule ausgebildet. Gemeinsam mit ihrer Abschlussklasse erhielt sie den Otto-Brenner-Preis in der Kategorie Newcomer für eine Recherche zu den Anfängen der AfD. Praktische Erfahrungen sammelte sie unter anderem beim ZDF Paris, der F.A.Z. in Brüssel und der Tagesschau. Seit 2018 arbeitet sie für den Bayerischen Rundfunk: vor und hinter der Kamera, mit Mikrofon für die Hörfunkprogramme oder mit dem Smartphone für Online-Berichte.