Ralf Stegner: Vier-Tage-Woche nicht für alle möglich

Eine allgemeine Arbeitszeitverlängerung allerdings sieht Stegner kritisch: "Auf der anderen Seite bin ich dagegen, den Acht-Stunden-Tag in Frage zu stellen, wenn man bedenkt, wie in manchen Branchen jetzt schon geschuftet wird." Gerade in der Pflege und in anderen Bereichen sei es schon jetzt schwierig genug. Insbesondere mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland sagte er zu einer Vier-Tage-Woche: "Pauschal für alle Bereiche wird es auf keinen Fall gehen."

SPD debattiert über Arbeitszeit

Stegner stellt sich damit in der Debatte, die auch innerhalb seiner Partei geführt wird, hinter die Position von Arbeitsminister Hubertus Heil und des SPD-Co-Vorsitzenden, Lars Klingbeil. Beide haben sich gegen eine starre Regel und für Tarifverhandlungen in den Bereichen, in denen eine verkürzte Arbeitszeit möglich sei, geäußert.

Die zweite Parteichefin, Saskia Esken, hatte sich in einem Interview zuvor grundsätzlicher für eine Vier-Tage-Woche ausgesprochen. Gerade Eltern bräuchten andere, flexiblere und geringere Arbeitszeiten, um ihre familiären Pflichten und Bedürfnisse besser organisieren zu können, so Esken – und das mit Lohnausgleich. Viele Menschen könnten von ihrem Lohn schon jetzt nicht leben.

Verschärfen kürzere Arbeitszeiten den Fachkräftemangel?

Im Kern dreht sich die Debatte oft um den Fachkräftemangel. Einerseits: Wird das Problem nicht noch verschärft, wenn die ohnehin schon knappen Arbeitnehmer weniger lange arbeiten? Andererseits: Begehrte Fachkräfte könnten ganz anders in Gehalts- und Tarifverhandlungen auftreten und auf kürzere Arbeitszeiten pochen.