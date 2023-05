Artikel mit Audio-Inhalten

> Nach Bedrohungslage in München: Verdächtiger festgenommen

Nach Bedrohungslage in München: Verdächtiger festgenommen

Die Münchner Polizei hat am Donnerstag gegen Mitternacht einen Mann festgenommen. Er soll in der Altstadt mit einer Soft-Air-Waffe auf ein fahrendes Auto geschossen haben. Die Polizei sperrte infolgedessen mehrere Straßen in der Innenstadt.