"Hört mir zu, Schlampen": Söldnerführer greift Kreml frontal an

Ein fürwahr lautstarker Showdown: Jewgeni Prigoschin, der milliardenschwere Oligarch und Privatarmeebetreiber der "Wagner"-Truppe, ist offenbar wild entschlossen, keine politischen Rücksichten mehr zu nehmen. Erst beschimpfte er mit wüsten Worten den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und den Armeechef Waleri Gerassimow, dann kündigte er an, seine Söldner vom am meisten umkämpften Frontabschnitt bei Bachmut abzuziehen. Angeblicher Grund für Prigoschins Wut: Er bekomme nur dreißig Prozent der Munition geliefert, die seine Leute benötigten.

Vor blutüberströmten Gefallenen seiner Truppe wütete der umtriebige Geschäftsmann in einem Video: "Jetzt hört mir mal zu, ihr Schlampen, die sind alle Väter und Söhne von irgendjemandem. Und ihr Abschaum, die ihr uns Munition vorenthaltet, ihr Schlampen, ihr werdet euer Gekröse in der Hölle fressen." Gerassimow wurde als "Pinscher" bezeichnet, die Kreml-Führung als "Kreaturen in teuren Clubs". Wenn er ausreichend Munition hätte, so Prigoschin, könne die Zahl seiner Getöteten "fünf Mal geringer" sein. Außerdem sei seine Truppe schon seit Anfang April ausgelaugt, auch deshalb, weil sich schwer neue Rekruten anwerben ließen.

Kurz darauf legte der Militär-Unternehmer auf seinem Telegram-Kanal ein Schreiben vor, wonach er seine Leute ab 10. Mai aus Bachmut abziehen werde, "weil sie ohne Munition zu einem sinnlosen Tod verurteilt" seien: "Wir werden unsere Wunden lecken, und wenn das Vaterland in Gefahr ist, werden wir uns abermals zu seiner Verteidigung erheben." Das Datum ist symbolträchtig: Tags zuvor feiert Russland den "Tag des Sieges" in Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Prigoschins Rückzugsabsicht sei dem Kreml bekannt, er werde sich aber zunächst nicht näher dazu äußern.

"Hinter Prigoschin steht die Mehrheit der Offiziere"

Die russische Netzgemeinde reagierte wutschnaubend auf die Eskalation zwischen Prigoschin und dem Kreml: "Im Konflikt zwischen den Wagner-Leuten um Prigoschin, dem Verteidigungsministerium und dem Generalstab wird Wagner von der Mehrheit der russischen Gesellschaft unterstützt. Darüber hinaus steht auf der Seite von Prigoschin und Wagner die Mehrheit der Offiziere und Soldaten der russischen Armee. Alle glauben, dass sie mit Granaten und anderem dringend benötigten Material sehr schwach versorgt sind. Aber sie können das wegen der Hierarchie mit ihrer Unterordnungs-Disziplin nicht direkt sagen. Und sie sind froh, dass zumindest Prigoschin laut ausspricht, was sie denken. Das Problem muss dringend vom russischen Sicherheitsrat gelöst werden", so Propagandist Sergej Markow.

Der kremlnahe TV-Reporter Poddubny bezeichnete den Munitionsmangel "während einer Phase der Verschärfung an der Front" als "inakzeptabel": "Die Kämpfer vorn haben nicht den Eindruck, dass sie sich in der Rüstungsindustrie im Hinterland den Arsch aufreißen, damit alle Formationen genügend Granaten haben. Nur können die Soldaten ihre Besorgnis und Empörung nicht äußern." Der prominente Propagandist Alexander Kots bestätigte die Knappheit von Geschossen und schrieb: "Entweder werden sie für den Beginn der ukrainischen Offensive angespart oder aus anderen Gründen zurückgehalten."

"Man kann nur hoffen"

Prigoschin setzt Putin mit seiner Schimpfkanonade und Rückzugsdrohung massiv unter Druck. In Propaganda-Medien war von "Erpressung" die Rede. "Wir warten", heißt es im Blog des Militärexperten Boris Rozhin mit 820.000 Abonnenten: Das Thema Munition gehöre schnellstmöglich in den russischen Sicherheitsrat. Auf dem reichweitenstarken Portal "Rybar" (1,1 Millionen Follower) wird von einer "neuen Runde öffentlicher Schuldzuweisungen" und "allgemeiner Erschöpfung" gesprochen: "Probleme können lange und hartnäckig gewälzt, bedacht oder einfach ignoriert werden. Es stimmt, der Kurs der Spezialoperation selbst kann nicht länger ausgeblendet werden. Und die Probleme werden nirgendwohin verschwinden, im Gegenteil, sie häufen sich nur an. Man kann nur hoffen, dass der Übergang des Konflikts zwischen Prigoschin und dem Verteidigungsministerium in eine akute Phase die Entschlussfassung über einige heute so notwendige Entscheidungen beschleunigen wird."

"Eine Art PR von Herrn Prigoschin"

Allerdings muss sich auch Prigoschin selbst herbe Kritik aus dem Netz gefallen lassen: "Man bekommt den Eindruck, dass der neunmonatige Angriff auf Bachmut eine Art PR von Herrn Prigoschin ist, betrieben mit dem Blut von Wagner-Kämpfern. Eine andere Erklärung dafür ist schwer zu geben", bemerkte ein Blogger, der behauptete, die Stadt habe "keine strategische Bedeutung". Das klingt nach dem Eingeständnis einer Niederlage in der erbittertsten Schlacht der letzten Monate: "Vielleicht ist es in einer solchen Situation besser, auf eine harte Verteidigung umzuschalten und die ukrainische Armee damit zu zermürben?" Putin, so die Vermutung des Bloggers, habe wohl kaum persönlich befohlen, Bachmut um jeden Preis zu erobern.

Die "Panik", vor der Militärblogger in den vergangenen Tagen warnten, scheint sie selbst erfasst zu haben: "Es wird behauptet, dass die Zustimmungsrate zur Arbeit des russischen Verteidigungsministers Schoigu in den Reihen der ukrainischen Soldaten erstmals höher gestiegen ist als in unseren eigenen Reihen", war in einem Blog ironisch zu lesen. Gerüchteweise heuerte der vom Kreml geschasste General und Logistik-Experte Michail Misintsew mittlerweile bei der Firma Wagner an, was für den Zerfall der Autorität der russischen Armee spricht: "Er nahm das Angebot an. Er scheint nicht der erste und offensichtlich nicht der letzte General zu werden, der zwischen der Bürokratie und Speichelleckerei zu wenig Platz hatte."

Russischer Haushalt ist Zeitbombe

Letztlich ist der fehlende Nachschub aber kein militärisches, sondern ein politisches und gesellschaftliches Problem: Putin rechnete nach Ansicht der meisten westlichen Fachleute mit einem sehr kurzen Krieg und kümmerte sich daher nicht um die langfristigen wirtschaftlichen Folgen. Im Übrigen legte der Kreml Wert darauf, der Gesellschaft im Hinterland den vermeintlich beruhigenden Eindruck zu vermitteln, dass sie die "Spezialoperation" nichts weiter angehe und der Alltag davon nicht betroffen sei. Jetzt stellt die Führung fest, dass Russlands Rüstungswirtschaft in keiner Weise auf einen längeren Krieg vorbereitet war.

Es fehlt an Importwaren wie Mikroelektronik, vor allem jedoch gibt es keine Fachkräfte, bedauerten Manager der Militärbranche öffentlich. Daher sei kurz- und mittelfristig keine Besserung in Sicht. Dass der russische Staatshaushalt wegen der exorbitanten Kriegskosten allmählich völlig aus den Fugen gerät, ist obendrein eine "Zeitbombe", die schwer zu entschärfen ist.