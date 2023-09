Prozess gegen zwei Ärzte in Hof: Verpuffung in Luftröhre

Was ist am 8. Februar 2017 im Operationssaal im Sana Klinikum Hof passiert? Diese Frage will seit Dienstag das Landgericht Hof klären. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Ärzten gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. Ein Patient starb nach einer Operation, bei der es zu einem Unfall gekommen war. Beide Ärzte waren an der Operation beteiligt.

Stent mit Laser entfernt - Verpuffung in Luftröhre

Dem Patienten sollte ein Stent aus der Luftröhre entfernt werden. Als dies nicht gelang, sollte das Silikonröhrchen mit einem Laser durchtrennt und dann entfernt werden. Dabei kam es zu einer Verpuffung, in deren Folge Plastikteile eines Bronchoskops in die Luftröhre und die Bronchien geschleudert wurden. Offenbar war die Sauerstoffzufuhr des Patienten nicht gedrosselt worden, was zu der Verpuffung geführt haben könnte. Im Lauf der nächsten Wochen verschlimmerte sich der Zustand des 47 Jahre alten Patienten. Schließlich wurde er in ein Nürnberger Klinikum verlegt, wo er starb. Ob die Folgen der Verpuffung die Ursache seines Todes sind, muss noch geklärt werden.

Angeklagte Ärzte widersprechen sich

Beide Beschuldigten äußerten sich am Dienstag vor Gericht. Ihre Versionen des Ablaufs im Operationssaal weichen allerdings stark voneinander ab. Der Lungenarzt gab an, er habe dem Lasereingriff nicht zugestimmt. Der zweite Arzt, der den fraglichen Eingriff ausgeführt hatte, behauptet das Gegenteil. Bedauern äußerten beide Beschuldigten.

Gericht muss tatsächlichen Verlauf der Operation klären

Der Vorsitzende Richter betonte, es sei die Aufgabe des Schwurgerichts, den tatsächlichen Ablauf bei der Operation herauszuarbeiten. Die Verhandlung vor dem Schwurgericht wird am Mittwoch fortgesetzt. Das Gericht hat bis zum 27. September sieben Verhandlungstage angesetzt.