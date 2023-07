Artikel mit Audio-Inhalten

> Polizei bittet um Hilfe: Unbekannter Radfahrer in Roth gestorben

Polizei bittet um Hilfe: Unbekannter Radfahrer in Roth gestorben

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist in der Nacht auf Sonntag im Rother Krankenhaus gestorben. Der Mann war gegen 22 Uhr am Samstagabend in der Otto-Schrimpff-Straße in Roth bewusstlos auf dem Gehweg gefunden worden.