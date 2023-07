Autounfall im Landkreis Roth: 18-Jähriger stirbt

Bei einem Autounfall ist am Samstagabend im Landkreis Roth ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Zwischen den Büchenbacher Ortsteilen Götzenreuth und Gauchsdorf hatte kurz nach 22.30 Uhr der 21-jährige Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den mit fünf Personen besetzten Pkw verloren.

Laut Polizei kam das Fahrzeug mehrfach von der Fahrbahn ab, kollidierte links und rechts der Fahrbahn unter anderem mit Bäumen und blieb völlig zerstört in einem Waldstück liegen.

Vier Mitfahrer können sich selbst befreien

Dabei wurde der 18-jährige Mitfahrer aus dem Wagen geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Er starb, trotz Reanimationsversuchen, noch an der Unfallstelle. Die vier weiteren Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Laut Polizeisprecher Michael Konrad wurden die beiden 15-jährigen Mädchen und die beiden 21-jährigen Männer zu weiteren medizinischen Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht.

Psychosoziale Unterstützung für Verletzte und Einsatzkräfte

Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung betreuten vor Ort sowohl die Unfallbeteiligten als auch die Einsatzkräfte. Um Details zu ermitteln, habe noch in der Nacht ein Sachverständiger am Unfallort die Arbeit aufgenommen, so die Polizei weiter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde beim 21-jährigen Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Ergebnisse der Blutuntersuchung sowie die Einschätzung des Gutachters zu Hergang und Ursache des Unfalls werden erst im Laufe der Woche vorliegen. Die Ortsverbindungsstraße war bis Sonntagmorgen gesperrt.