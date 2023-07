Frau liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei bis Österreich

Eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd über fast 40 Kilometer von Schwaben bis ins österreichische Vorarlberg hat sich eine Frau mit Polizisten geliefert. Die 54-Jährige sei am Freitagmittag in Obermaiselstein im Landkreis Oberallgäu mit einem unterschlagenen Auto unterwegs gewesen, berichteten die Beamten. Als Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, sei die Fahrerin in Richtung Riedbergpass geflüchtet.

Fahrerin missachtete Anhalteversuche

Sie überquerte, verfolgt von einer deutschen Polizeistreife, die Grenze zu Österreich im Bereich Balderschwang. In Österreich nahmen dortige Streifen ebenfalls die Verfolgung auf. Die Frau habe riskant und mit überhöhtem Tempo mehrere Fahrzeuge überholt, sei seitlich mit einem Polizeiauto kollidiert und habe Anhalteversuche missachtet.

Polizist schießt auf flüchtendes Auto

Im österreichischen Alberschwende im Bezirk Bregenz gab ein Polizist mehrere Schüsse auf das Auto ab. Dennoch gab die Frau den Angaben zufolge Gas und fuhr weiter. Am Ortsausgang von Alberschwende zwang die deutsche Polizeistreife sie zum Anhalten, ein Beamter feuerte in den Vorderreifen. Die Frau sperrte sich im Auto ein und begann, Medikamente zu schlucken. Die Beamten mussten die Autoscheibe einschlagen, um zu ihr zu gelangen. Die Frau wurde wegen der Medikamenteneinnahme ins Krankenhaus gebracht.

Keine Verletzten, drei Polizeiautos beschädigt

Bei der halsbrecherischen Fahrt wurde niemand verletzt. Allerdings seien zwei österreichische und ein deutsches Polizeiauto erheblich beschädigt worden, hieß es.

Mit Informationen von dpa.