Politischer Aschermittwoch: Sprüche zwischen Witz und Wahnwitz

SPD: "Hassfasten" für das Grundgesetz

Traditionsbewusst war auch in diesem Jahr die älteste Partei Bayerns wie Deutschlands: Die SPD hielt ihren Aschermittwoch wie stets in Vilshofen ab, wo das Spektakel seinen Ursprung hat. Und zwar in Gestalt Reden schwingender Bauern auf dem Vilshofener Viehmarkt, woran die SPD in diesem Jahr von einigen Dutzend demonstrierender Bauern in der Nähe des Wolferstetter Kellers erinnert wurde.

Wie Katharina Schulze setzte sich auch die SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres mit der ihrer Meinung nach dürftigen Bilanz der Landesregierung auseinander - etwa im Gesundheitswesen, das an der Ausbeutung" von Pflegekräften ebenso leide wie an mangelhafter Ausstattung:

"Krankenhausplanung in Bayern ist eine Exceltabelle aus den 70igern. Papierform nennt man Digitalisierung."

Maria Noichl, bayerische Spitzenkandidatin für Europa, rief zum Beginn der 40-tägigen Fastenzeit zum "Hassfasten" auf. Sie sorgt sich um das politische Klima im Land, ebenso Bundesparteichef Lars Klingbeil. Rechtsextreme zu wählen, sei niemals eine Lösung eines demokratischen Problems: "Kommt zu unseren Veranstaltungen, meckert mit uns - aber wählt keine Nazis", so Klingbeil. Das Signal der Sozialdemokratie an alle von den "Remigrations-"Pläne der AfD betroffenen Menschen sei: "Wir stellen uns schützend vor Euch. Wir lassen nicht zu, dass die Rechtsextremen mit ihren Plänen durchkommen."

"Und falls - nicht hier im Raum, aber an den Bildschirmen - irgendwelche Rassisten, Reichsbürger oder Querdenker sich gerade fragen, was das Grundgesetz ist: Das ist für uns das Handbuch für unser Handeln, die Anleitung für Demokratie. Also unser Telegram quasi." Lars Klingbeil