Rechtes Geheimtreffen: Wofür steht der Begriff "Remigration?"

"Biodeutsche" versus "Passdeutsche"

Rechtsradikale nennen Deutsche mit Migrationshintergrund gern "Passdeutsche", denen sie die "Biodeutschen" gegenüberstellen. Die Aufgabe des Staatsbürgerrechts, das die Anerkennung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung erfordert, zugunsten diffuser "ethnokultureller" Kriterien widerspricht deutschem Recht. Auf allzu grellen biologischen Rassismus – wie er in Donald Trumps Aussage aufscheint, Migranten würden "das Blut der USA vergiften" – wird meist verzichtet.

"Ethnokulturelle Identität": Der giftige Kaugummi der Neurechten

Stattdessen hat Martin Sellner den harmlos klingenden Begriff der "ethnokulturellen Identität" populär gemacht. Auch diese Formulierung klingt wissenschaftlich, ist tatsächlich aber gewollt schwammig und gar nicht harmlos: stellt sie doch eine kaugummiartige Verbindung ethnisch-rassischer und nicht näher ausgeführter leitkultureller Aspekte her.

Wäre demnach noch deutsch, wer in Memmingen geboren ist, aber eine ghanaische Mutter hat? Einen italienischen Vater? Wie steht es mit Petr Bystron, dem in Tschechien aufgewachsenen Ex-Vorsitzenden der bayerischen AfD oder mit der aus Sri Lanka stammenden Lebensgefährtin von Alice Weidel (die allerdings in der Schweiz lebt)? Spielen Hautfarbe und Religion eine Rolle? Auch bei Krankenpflegern?

Potenziell wären von der "Remigrations"-Plänen viele Millionen Deutsche betroffen. Von den 23,8 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund waren im Jahr 2022 12,2 Millionen Deutsche.

"Eine Musterstadt in Afrika"

In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur dpa schreibt Sellner, sein Plan umfasse "nicht nur Abschiebungen, sondern auch Hilfe vor Ort, Leitkultur und Assimilationsdruck". Er habe eine "Musterstadt" vorgeschlagen, "die als Sonderwirtschaftszone in Nordafrika gepachtet und organisiert werden könnte". Offen bleibt, ob die Ähnlichkeit zum gescheiterten NS-Projekt, europäische Juden auf eine vor der Ostküste Afrikas gelegene Insel zu deportieren, zufällig ist (mehr zum Madagaskar-Projekt bei dhm.org).